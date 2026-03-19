Halef: Köklerin Çağrısı bugün var mı? 19 Mart NOW yayın akışı
"Halef: Köklerin Çağrısı bugün var mı?" sorusunun yanıtı arama motorlarında araştırılmaya başladı. 2026 Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında birçok dizi bayram arası verirken, NOW izleyicileri için müjdeli haber geldi. İşte 19 Mart NOW yayın akışı...
Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz ve Sera Kutlubey gibi isimlerin paylaştığı "Halef: Köklerin Çağrısı", bayramın arefe gününe denk gelmesine rağmen yeni bölümüyle ekrandaki yerini alacak.
Dizi, bayram tatili nedeniyle bir ara vermiyor. Arefe gününe denk gelen 19 Mart Perşembe akşamı saat 20.00’de heyecan dolu 25. bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
25. Bölümde Neler Yaşanacak?
Yeni bölümde Yelduran konağında sular hiç durmuyor. Meryem’in Yıldız’ı konağa getirmesi tüm dengeleri altüst eder. Ziyan Ağa, kızını geri almak için kapıya dayanır ancak Serhat’ın sert direnişiyle karşılaşır.
Yıldız’ı alamayan Ziyan Ağa, kendi öz kızını ortadan kaldırmak için pusuya yatar. Bu durum, Serhat’ın zihninde babasına dair korkunç şüpheler uyandırır.
Yıldız’ın dönüşünü hazmedemeyen Melek konağı terk eder. Ancak bu kaçış onu Serhat’tan intikam almak isteyen Yıldırım’ın kucağına itecektir.