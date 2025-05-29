Hande Erçel ve Barış Arduç'u buluşturan Aşkı Hatırla dizisinin yayın tarihi belli oldu! Aşkı Hatırla konusu ne?

Netflix orijinali Rüzgara Bırak filminin ardından Barış Arduç ile Hande Erçel'i tekrardan bir araya getiren Aşkı Hatırla yakında izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayın tarihi Disney+ tarafından duyuruldu. Tanıtım tarihiyle birlikte yeni bir poster de paylaşıldı.

Aşkı Hatırla ne zaman yayınlanacak?

Aşkı Hatırla 18 Haziran'da Disney Plus'ta yayınlanacak.

Aşkı Hatırla konusu

Evlilik yolundayken ayrılık yaşayan güvenilir ve ünlü mimar Deniz (Barış Arduç) ile fenomen bir editör olan Güneş (Hande Erçel), tesadüfen karşılaştıkları günün akşamında telefonlarına düşen bir mesajla kendilerini hayatlarını değiştirecek bir yolculuğun içinde bulurlar. Bu yeni macera onlara ilişkilerindeki eksik parçaların izini sürdürecek ve aşkı yeniden hatırlatacaktır.

Aşkı Hatırla dizisi oyuncuları

Dizide bu ikiliye Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al eşlik ediyor.

Aşkı Hatırla fragman