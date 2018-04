Hemlock Grove, 2. sezonu ile dönüyor!

Netflix'in iddialı dizilerinden Hemlock Grove 11 Temmuz'da 2. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor

House Of Cards ve Orange Is The New Black gibi yapımlarla tanıdığımız online dizi/film izleme platformu Netflix’in, Hemlock Grove isimli dizisi 2. sezonuyla geri dönüyor. 2. sezonun tüm bölümleri, 11 Temmuz’da yayınlanacak ve 10 bölüm olacak.

Başarılı korku yapımlarında imzası bulunan Eli Roth‘un kaleminden çıkan dizinin başrollerinde ise Famke Janssen, Bill Skarsgard ve Landon Liboiron gibi isimler rol alıyor. Dizinin konusuna kısaca değinmek gerekirse, genç bir kızın ölümünün ardından yolları kesişen iki gencin etrafında, kasabadaki doğaüstü olaylara odaklanılıyor.