Dün vizyona giren "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı", ilk gün 109 bin kişi tarafından izlenerek, tüm zamanların en iyi hafta içi yabancı film açılışına imza attı





Oscar ödüllü yönetmen Peter Jackson'ın İngiliz yazar John Ronald Reuel Tolkien'ın "The Hobbit" romanından uyarladığı üçlemenin son filmi "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı"ni ilk gün 109 bin kişi izledi.Warner Bros'tan yapılan açıklamaya göre, New Line Cinema ve Metro-Goldwyn-Mayer Pictures (MGM) yapımı olan "Hobbit: Beş Ordunun Savaşı", dünyada ve Türkiye'de dün vizyona girdi.İlk gün 109 bin kişi tarafından izlenen film, tüm zamanların en iyi hafta içi yabancı film açılışına imza attı.Ian McKellen'ın "Gri Gandalf", Martin Freeman'ın "Bilbo Baggins", Richard Armitage'ın ise "Thorin Meşekalkan" rollerini üstlendiği filmin senaryosunu Fran Walsh, Philippa Boyens, Peter Jackson ve Guillermo del Toro yazdı."Hobbit: Beklenmedik Yolculuk" ve "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları"nın ardından çekilen final filmi, Miramar-Wellington'daki tesisler ile Yeni Zelanda'da yapıldı.