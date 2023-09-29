Hudutsuz Sevda dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hudutsuz Sevda hangi gün? Gerçek hikaye mi?

Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Hudutsuz Sevda, dün akşam 2. yeni bölümüyle izleyicilerle buluştu. İşte yönetmen koltuğunda Murat Öztürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Bahadır Özdemir'in kaleme aldığı Hudutsuz Sevda dizisinin konusu, oyuncuları...

Hudutsuz Sevda dizisinin konusu ne?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

Hudutsuz Sevda dizisi gerçek hikaye mi?

Çekimlerin Artvin'de başlayan ve İstanbul'da devam eden Hudutsuz Sevda dizisi tamamen kurgusal bir hikaye. Yapımcılığını MedYapım üstleniyor.

Hudutsuz Sevda dizisinin oyuncuları

Halil İbrahim

DENİZ CAN AKTAŞ

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı,güçlü bir delikanlı olarak geri döner.

Zeynep

MİRAY DANER

Letoların kızı Zeynep, ailesinden farklı idealist, genç ve güzel bir kadın. Yurtdışından, Artvin’e dönmesiyle beraber ilk aşkı Halil İbrahim’le tekrar karşılaşan Zeynep’in tüm hayatı tamamen değişecektir.

Asiye

ESRA DERMANCIOĞLU

Rızvan’ın nikahsız olan çocuklarının annesi. İkinci kadın olmanın öfkesi hep içinde. Çocuklarının, ailedeki hakkı söz konusu olduğunda Rızvan Leto’nun bile karşısında durabilecek, dişli bir kadın.

Fikret Leto

BURAK SEVİNÇ

Letoların büyük oğlu. Sevdikleri onun için kıymetli ama bir o kadar da kurnaz biri. Bir gün babasının kurduğu imparatorluğun başına geçmek için sabırla beklemektedir.

Nedime

ASUMAN DABAK

Rızvan’ın nikahlı karısı, Zeynep’in annesi. Hayatını çocuklarına ve evine adamış bir kadın.

Rızvan Leto

BURAK SERGEN

Karadeniz’in en köklü ailesinin başındaki kişi. Güçlü, kaya gibi sağlam yeri geldiğinde sevdiklerine bile acımasız olabilen Rızvan Leto için Halil İbrahim’in Karadeniz’e dönmesi karmaşa sebebi olacaktır.

Hudutsuz Sevda dizisi hangi gün?

Hudutsuz Sevda her Perşembe saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanıyor.

Hudutsuz Sevda 2. bölüm fragmanı