İnci Taneleri final sahnesi çekildi! İnci Taneleri ne zaman final yapacak?
Kanal D ekranlarının Perşembe akşamlarına damga vuran, Yılmaz Erdoğan imzalı fenomen dizisi "İnci Taneleri" için bir devrin sonuna gelindi. Şenol Sönmez’in yönetmenliğinde 3 sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen yapımın set macerası bugün itibarıyla tamamlandı. Peki İnci Taneleri ne zaman final yapacak?
Edebiyat ve sinemanın usta kalemi Yılmaz Erdoğan’ın imzasını taşıyan "İnci Taneleri", televizyon tarihindeki yerini derin bir iz bırakarak almaya hazırlanıyor. Şenol Sönmez’in yönetmenliğinde 3 sezondur büyük bir ilgiyle takip edilen yapımın set macerası, dün ve bugün gerçekleştirilen çekimlerle resmen noktalandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin son sahnesi Kartal Evlendirme Dairesi'nde çekildi. Bu mekan seçimi, finalde bir kavuşma mı yoksa hüzünlü bir veda mı izleyeceğimize dair izleyicide büyük merak uyandırdı.
Çekimlerin bitmesiyle tüm ekibi bir araya toplayan usta sanatçı; “Gururla kederin iç içe geçtiği böyle bir anı çok az yaşadım,” diyerek duygularını paylaştı ve tüm set çalışanlarına emekleri için teşekkür etti.
Özellikle 3. sezonda Azem’in hayatta olduğunun ortaya çıkması ve çocuklarıyla olan hikayesinin derinleşmesiyle dizi, hikayesini en zirve noktasında ve tüm soruları yanıtlayarak sonlandırıyor.