İstanbul Ansiklopedisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İstanbul Ansiklopedisi'nden ilk fragman

Ödüllü yönetmen Selman Nacar’ın yazıp yönettiği, yapımını Tims&B Productions’ın üstlendiği İstanbul Ansiklopedisi’nin resmi fragmanı Netflix tarafından yayınlandı. Dizi, 17 Nisan’da Netflix kütüphanesinde yerini alacak. İstanbul Ansikopedisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

İstanbul Ansiklopedisi konusu nedir?

Küçük bir kasabadan İstanbul'a okumaya gelen Zehra, annesinin eski bir arkadaşının yanına taşınır. Büyük şehre uyum sağlamaya çalışırken Zehra'nın benliği ve inancı sınanacaktır.

Zehra, yeni taşındığı İstanbul’da gerçek kimliğinin ve bir yuvanın arayışındayken, Nesrin bu şehirle tüm bağlarını koparmanın eşiğindedir. İstanbul Ansiklopedisi, farklı kuşaklardan ve kültürel geçmişlerden gelen Zehra ve Nesrin'in tüm farklılıklarına rağmen kesişen hayatlarını, İstanbul’u merkeze alarak anlatıyor.

İstanbul Ansiklopedisi oyuncuları

Başrollerini Helin Kandemir ve Canan Ergüder’in paylaştığı dizinin kadrosunda Kaan Mirac Sezen, Nezaket Erden, Tolga Tekin, Gregory Montel, Ecem Sena Bayır, Ebrar Karabakan, Kerem Atasavun, Fatma Zehra Durgut, Erdem Şenocak, Pelin Batu ve Melisa Sözen ve Müjde Ar yer alıyor.

İstanbul Ansiklopedisi fragman