Gülmeyi ve güldürmeyi seven ve mizah yönü gelişmiş olan Türk toplumu Yeşilçam döneminden beri komedi filmlerine gereken ilgiyi gösteriyor. Evlere kapandığımız, stresli olduğumuz bu günlerde keyiflenmek ve rahatlamak için yerli komedi filmleri izlemek güzel bir seçenek.

Yerli komedi filmleri arasında unutulmazlardan olan Vizontele ne kadar izlenirse izlensin bıkılmayacak bir film. Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği Vizontele’de güldüğümüz olayların arkasında büyük bir dram saklı. Yazlık sineması olan bir kasabada yaşayan Deli Emin televizyonu merak etmektedir. Kasabaya televizyonun gelmesiyle herkesi bir heyecan sarar. Duyguların şaha kalkacağı bu filmde sadece gülmeyecek aynı zamanda duygulanacaksınız. Cem Yılmaz’ın ‘’ Zeki Müren’de bizi görecek mi? ’’ repliği ile akıllara kazınan Vizontele’yi izlemenizi tavsiye ederiz.



Ailecek Şaşkınız

Şımarık yapısıyla öne çıkan Ferhat, babasının şirketinin CEO’luğunu; çocukluk arkadaşı Gökhan da şirketin finans müdürlüğünü yapmaktadır. Şirket çalışanlarını canlarından bezdiren bu ikili yemek organizasyonu için bir restorana görüşmeye gider. Ferhat restoran sahibinin kızı olan Elif’e görür görmez aşık olur. İşin garibi restoran sahibi de damat adayı olarak Ferhat’ı gözüne kestirmiştir. Ama Elif hiç kolay bir kız değildir. Elif’in zeki, atik ve başarılı bir polis memuru olması Ferhat’ı zorlar. Elif’e duygularını açıp onu evlenmeye ikna edebilecek midir? Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile gülmeye hazır olun.

Ölümlü Dünya

Mermer Ailesi nesiller boyu Haydarpaşa Gar’ında lokanta işletse de bu sadece gerçek işlerini saklamak için paravan olarak kullandıkları göstermelik bir iştir. Gerçekte ailecek kiralık katil olarak çalışırlar. Şimdiye dek kurallara uyan Mermer Ailesi’nin gençleri aşka düşünce kimlikleri deşifre olur. Çalıştıkları dev örgüt bunun hesabını kesmeden kaçmayı başarabilecekler midir? Aksiyon komedi türünde olan Ölümlü Dünya yerli komedi filmleri arasında öne çıkan yapımlardan.

Eltilerin Savaşı

Yerli komedi filmleri içinde öne çıkan filmlerden biri de Eltilerin Savaşı. İki elti olan Sultan ve Gizem arasındaki rekabet komik bir savaşa dönüşür. İşin içine eşleri dahil olmasıyla olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.. Artık bu tatlı savaş dört kişilik bir savaştır.

Mandıra Filozofu

Felsefe okumuş olan Mustafa Ali, kapitalizmin dayattığı çalışma sistemine karşıdır. Bu sebeple işi gücü bırakıp Muğla’nın ıssız bir köyünde yaşamaya başlar. Mustafa Ali’nin yaşamaya başladığı araziye göz diken Cavit ise kurnaz bir iş adamıdır. Amacı Mustafa Ali’nin arazisini satın alıp para kazandıracak bir butik otel yapmaktır. Fakat Mustafa Ali’yi tanıdıktan sonra hayatı değişir. Güldürürken düşündüren bu sıcak komedi filmi içinizi ısıtacak.