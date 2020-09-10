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Netflix’ten yepyeni bir dizi: Emily in Paris

Netflix’ten yepyeni bir dizi: Emily in Paris

Lily Collins tam bir Audrey Hepburn macerası yaşıyor! Netflix’in yeni dizisi Emily in Paris’te başrolde yer alan oyuncu, rolü sayesinde hayallerini de gerçekleştirdiğini söyledi.


Hangimiz Paris’te hayalimizdeki işi  bulup da bir maceraya atılmak istemeyiz ki? Netflix yapımcıları da aynı fikirde olsa gerek yeni bir diziyle karşımıza çıktılar! Chicago’da yaşayan ve 20’lerinin ortasında olan Emily, hayallerindeki işi Paris’te bulur ve taşınmaya karar verir. Lüks bir Fransız markasının sosyal medya stratejisine yeniden yön verecektir ve bu arada çok sevdiği Paris’te yaşayacaktır. Emily’nin iş arkadaşları, yeni hayatı ve aşk maceralarıyla muhteşem bir dizinin bizi beklediğine inanmak istiyoruz. Çünkü dizinin yapımcıları daha önce Sex and the City’i yapmışlardı, kesinlikle güveniyoruz!

Dizi 2 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak.

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