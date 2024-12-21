Kabin Bagajı (Carry-On) filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Jaume Collet-Serra'nın yönetmenliğinde Taron Egerton, Jason Bateman ve Sofia Carson'ın başrol oynadığı Kabin Bagajı, 13 Aralık'ta Netflix kütüphanesine yerini aldı. Filmin Rotten Tomatoes puanı bugün itibarıyla %86. Diğer yandan izleyiciler de genel olarak filmi beğenmiş gibi görünüyor. Kabin Bagajı (Carry-On) filmi konusu nedir, oyuncularına yakından bakalım.

Kabin Bagajı (Carry-On) filmi konusu nedir?

Film, gerek konusu gerekse noel döneminde geçmesiyle ilk Zor Ölüm (Die Hard) filmine benzetiliyor.

Misterli bir yolcu, genç bir TSA görevlisini şantaj yaparak Noel Günü uçuşunda tehlikeli bir paketin güvenlikten geçmesine ve uçağa girmesine neden olur. Hikaye, havalimanının yoğun olduğu bir günde başlar ve genç TSA görevlisinin, beklenmedik bir durumda nasıl köşeye sıkıştığını anlatır. Bu görevli, sıradan iş günlerinden birinde, adına bir tehdit alır. Karşısındaki gizemli yolcu, onun zayıf bir anını yakalar ve tehlikeli bir planı uygulamaya koyar.

Kabin Bagajı (Carry-On) filmi oyuncuları

Danielle Deadwyler

Jason Bateman

Sofia Carson

Taron Egerton

Kabin Bagajı (Carry-On) filmi fragmanı