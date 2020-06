Erkek karakterlerin başarılarını, çalkantılarını, zorluklarını, mücadelelerini senelerce izledik. Kadın karakterleri ise erkek karakterlere destek olan, zorluk çıkaran, aşık oldukları ya da nefret ettikleri tipler şeklinde seyrettik. Ama artık devir değişti. Artık kadınların gerçek mücadelelerini, başarılarını, çektikleri zorlukları, mutluluklarını kısacası gerçek olanı izleyebildiğimiz bir devir. Artık kendi hikayemizi ekranda görebildiğimiz bir devir. Bu devrin en başarılı örneklerini sizin için derlediğimiz listedeki tüm dizilerin takipçisi olacaksınız.

Ekranlarda gerçek bir kadın hikayesi bulmak zor. Bunun en büyük sebebi kadınların, erkeklerin gözünden ve tek tip olarak yazılması. Saf ve temiz aşık olunacak kız ya da iş sahibi, kötü huylu, fettan kadın. Seçeneklerimiz gerçekten bunlar mı? Gerçek hayatın böyle olmadığını kadınlar biliyor. Artık dizi endüstrisi de biliyor. Bu yüzden kadın hikayeleri eskisine oranla çok daha başarılı aktarılmaya başlandı. Bunun en büyük sebebi de kadın yazarların sektörde çoğalması. Kadınları çok daha gerçekçi bir şekilde çizen, başarılı öykülere sahip diziler arasından sizin için derlediğimiz bu listedeki dizilerin tamamını bir solukta izleyeceksiniz.

Fleabag

Her zaman yanlış yerde yanlış şeyler söyleyen, ne işinde ne ilişkilerinde doğru noktayı tutturamayan, aile ilişkileri dağınık bir kadın, büyük pişmanlıkları ve büyük acıları olan bir kadın. Hepimiz gibi, herhangi biri gibi; gerçek, doğal ve sevimli… Fleabag’i bu kadar sevdiren de bu özellikleri olsa gerek. Arada kameraya bakıp direkt olarak bize seslenen, umudunu kaybetmeyen, muzip bir kadının eğlenceli ve bir o kadar acı hikayesini izlemeye doyamayacaksınız. Emmy Ödülleri’ni silip süpürmesi de dizinin ne kadar başarılı olduğunun kanıtı.





Sex and The City

Otuzlu yaşlarındaki dört kadının, New York’taki renkli yaşamı… Manhattan sokakları, alışveriş, erkekler, seks, ilişkiler, tek başına ayakta kalmak, iş hayatında ve sosyal alanda kadın olarak varlıklarını kabul ettirmek, direnmek, çabalamak, paylaşmak. Dört sıkı arkadaş, dört birbirinden farklı kadın. Çok eğleneceğiniz, modaya doyacağınız Sex and The City final bölümünün üzerinden seneler geçmesine rağmen zamana direnen, her geçen gün klasikleşen ve sizi kalbinizden vuracak bir dizi.





Handmaid’s Tale

Handmaid’s Tale bir distopya. Kadın hikayelerini çok başarılı aktaran dizilerin arasında bir distopya olarak yer alması, dizinin başarısından kaynaklı. Çünkü bu distopyada “anlatılan senin hikayen”. Büyük bir yıkım sonucu dünyadaki kadınlar doğurganlığını kaybetmeye başlar. Devlet duruma el koyar ve yeni bir sistem ortaya çıkar. Gerçeklikten çok farklı bir dünya çizilmiş gibi görünse de ne yazık ki kadınların durumu açısından gerçeklik ile çok fazla ortak nokta var. Diziyi bu kadar vurucu, bu kadar boğaz düğümleyici yapan da bu olsa gerek.





Big Little Lies

Uzaktan bakıldığında mükemmel hayatlara sahip kadınlar, bir cinayet ve ardındaki sırlar. Aile içi şiddetin nasıl gizlendiğini, toplumun başarılı iş kadınlarını nasıl klişe haline getirmeye çalıştığını, sığ görünenin ne kadar derin olduğunu ��ok başarılı bir şekilde gözler önüne seren bir kadın dizisi Big Little Lies. Kadın dayanışmasını mükemmel aktaran dizi; Nicole Kidman, Reese Witterspoon, Meryl Streep gibi usta isimleri bir araya getiriyor.





Grace And Frankie

İleri yaşlarında, birbirine zıt karakterli iki kadını hayat talihsiz bir şekilde bir araya getirir: Kocaları birbirine aşık! Yıllardır ortak olan kocaları sayesinde bir araya gelen ve birbirinden hiç hoşlanmayan iki kadının mecburi gönül ortaklığının zamanla bir dostluğa ve iş ortaklığına dönüşme hikayesi. Grace and Frankie yıllarını erkeklerine adamış iki kadının yeniden kendini bulma ve özgürleşme yolculuğunu başarılı bir biçimde aktaran çok keyifli bir dizi.





Orange Is The New Black

Yıllar önce işlediği suçun yeniden karşısına çıkması sonucu sıradan hayatı bir anda hapishane macerasına dönen bir kadının hikayesini aktaran Orange is The New Black, gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlama. Hapishanedeki maceralar, birbirinden renkli karakterler, ilginç arkadaşlıklar ve hayata dair sorgulamalar ile izlemesi oldukça keyifli bu dizi tam bir kadın hapishanesi dizisi. Eğlenceli ve sert bir dizi arayanlar için iyi bir seçenek olabilir.





Desperate Housewives

Şirin banliyö evleri, düzenli bahçeler, temiz caddeler, birkaç çocuk, sabah işine giden eşler ve tabii ki ev kadınları. Günlük işlerini halleden, sadık bir eş ve iyi bir anne olan ev kadınları… Hepsi bu kadar mı? Tabii ki değil. İntiharlar, cinayetler, sırlar, küçük dalavereler, oyunlar, ihanetler ve daha neler neler. Bir ev kadını asla yalnızca bir ev kadını değildir. Sekizinci sezonunda ekranlara veda eden Desperate Housewives, her sezonda çözülecek yeni bir gizem ile sizi ekrana kilitleyecek.





