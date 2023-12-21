Kadınlara Mahsus filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek?
Serdar Akar'ın yönettiği 'Kadınlara Mahsus' adlı sinema filmi "Kadın kadının kurdu değil, yurdudur" sloganıyla vizyona girmeye hazırlanıyor. Peki Kadınlara Mahsus filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Ne zaman vizyona girecek? İşte yanıtı...
'Kadınlara Mahsus' filminin galası dün akşam İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Yönetmen Serdar Akar’ın imzasını taşıyan, yapımını Limit Yapım’ın üstlendiği “Kadınlara Mahsus” seyirciyle buluşuyor.
Kadınlara Mahsus filmi Ne zaman vizyona girecek?
'Kadınlara Mahsus' filmi "Kadın kadının kurdu değil, yurdudur" sloganıyla 22 Aralık tarihinde vizyona girmeye hazırlanıyor.
Kadınlara Mahsus filminin konusu ne?
Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun kaleme aldığı “Kadınlara Mahsus”, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 8 kadının hikâyesini konu alıyor.
Kadınlara Mahsus filminin oyuncuları
Filmde Melisa Aslı Pamuk, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Müjde Uzman, Yurdaer Okur, Şebnem Sönmez, Elifcan Ongurlar, Merve Çağıran, Başak Parlak, Nami Esatgil, Halil İbrahim Yılmaz ve Ertan Saban rol alıyor.