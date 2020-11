Çarşamba ya da pazar gecesi... Hepimiz stresli ve yorgun bir günün ardından güzel bir şekilde dinlenmeyi hak ederiz. Bu diziler sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

THE QUEEN'S GAMBIT





Anya Taylor-Joy'un başrollerini oynadığı dizi en popüler diziler arasında. Dizinin konusu ise öksüz bir satranç dahisinin dünyanın en büyük oyuncusu olma yolculuğu konusunda yaşadığı maceralar.



HOLLYWOOD





Ryan Murphy'nin ışıltılı dönem serisi, Darren Criss, Patti LuPone ve Holland Taylor gibi yıldızlardan oluşan bir kadroya sahip. Dizinin konusu, beyaz erkekler tarafından kontrol edilmemiş olsaydı, klasik Hollywood'un nasıl olabileceğini araştırıyor.

IN THE HOUSE OF FLOWERS





Norma Angelica ve Aislinn Derbe'nin başrollerinde oynadığı dizinin dili İspanyolca. Kara komedi, lüks bir çiçek işi yürüten zengin De la Mora ailesini ve sırlarını konu alıyor. Dizinin hayranları ise oldukça fazla.



THE HAUNTING OF HILL HOUSE