Bugünlerde kendinizi kötü hissediyorsanız, bu filmlere mutlaka göz atın!

Hepimiz bazen kendimizi sebepsiz yere mutsuz hissediyoruz. İste böyle anlarda kendimizi salıvermememiz, daha iyi hissetmek için bir şeyler yapmamız önemli. Daha iyi hissetmek için bazen arkadaşlarımızla görüşüyor, bazen spor yapıyor bazen de bizi mutlu eden filmler izliyoruz. Eğer siz de kendinizi biraz da olsun kötü hissettiğiniz bir dönemden geçiyorsanız, sizi mutlu edecek filmleri sizin için bir liste haline getirdik.





It’s Kind of a Funny Story

Ergenlik döneminde hayat zordur, hele bir de psikolojik problemleri olan bir ergenseniz. Ancak birkaç arkadaş hayatınızı kolaylaştırabilir. Başrollerinde Keir Gilchrist, Zach Galifianakis, Emma Roberts ve Viola Davis’in yer aldığı bu film kimi zaman duygusal, kimi zaman komik.













Begin Again

Kariyerinde çıkmaza girmiş bir müzik yapımcısı ve pop şarkıcısı sevgilisinin gölgesinde kalmış gizli bir yetenek. Müzikle anlatılan hikayelerden hoşlanıyorsanız, bu film tam size göre. Başrollerde Keira Knightley ve Mark Ruffalo var.













Once

İşte size müzikle anlatılan bir öykü daha. Gerçek hayatta da müzisyen olan Glen Hansard ve Marketa Irglova’nın başrollerini paylaştıkları filmde bir sokak müzisyeniyle bir göçmen piyano sanatçısının hikayesi anlatılıyor.













Lars and the Real Girl

Şimdi itiraf edelim. Hepimizin internette yaşadığı bir flört hikayesi mutlaka olmuştur. Lars’ın da böyle bir hikayesi var ama onunki biraz farklı. Başrolde yakışıklılar yakışıklısı Ryan Gosling var.













Mary and Max

Animasyon filmlerini seviyor ama Disney ve Pixar’ın artık tekdüzeleşmeye başlayan çizgisinden uzaklaşmak istiyorsanız Mary and Max tam size göre. Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, küçük bir kızla yaşlı bir adamın mektup arkadaşlığını anlatıyor.















The Boat That Rocked

Tüm yeni müzikleri ilk önce radyoda dinleyen efsanevi nesildenseniz bu film tam size göre. İngiltere’de gemilerden yayın yapan korsan radyoların anlatıldığı bu film güzel müziklere ve ilginç bir hikâyeye sahip.













The World is Big and Salvation Lurks Around The Corner

Çocuk yaşta komünist rejimin baskısından kaçıp Almanya’ya yerleşen Bulgar Alexander, ailesiyle birlikte geçirdiği bir trafik kazasında annesini ve babasıyla birlikte hafızasını da kaybeder. Onu geri getirme işi dedesi Bai Dan’a düşer. Filmde Underground filminden hatırlayacağınız Miki Manojlović başrolde.













The Pursuit of Happyness

Artık şarkıcılığından çok aktörlüğüyle gündemde olan Will Smith’in oğlu Jaden Smith’le başrolleri paylaştığı insanın içini ısıtan bu öykü zaman zaman gözlerinizden yaşlar süzülmesine neden olsa da sizi mutlu edecek.











