Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'lı "Ya Çok Seversen" dizisi final mi yapıyor?

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı "Ya Çok Seversen", reytinglerde beklentiyi karşılamamış, son olarak Pastel Film‘in 'Dilek Taşı' dizisi başlayınca cumartesi gününe alınmıştı. Dizi hakkında karar verildi.

13. BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK

Kanal D, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda dizinin final yapacağını doğruladı. Açıklamada ise “Türkiye’yle birlikte dünyanın birçok ülkesinde de eş zamanlı yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi 2 hafta sonra yayınlanacak 13. bölümde final yapacak. Bu keyifli yolculukta bizlerle olan seyircimize çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

‘YA ÇOK SEVERSEN’ DİZİSİNİN KONUSU

Ya Çok Seversen dizisi, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurt dışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş (Kerem Bürsin) ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla’nın (Hafsanur Sancaktutan) yollarının kesişme hikayesini konu alıyordu.