Kevin Bacon

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‘Footloose’, gencecik bir oyuncunun dünya çapında tanınmasına da neden oldu.

Takvimler 80’li yılları gösterirken o dönemde altın çağını yaşayan gençlik filmleri türünün en sevilen yapımlarından ‘Footloose’, gencecik bir oyuncunun dünya çapında tanınmasına da neden oldu. Sonraları ‘Çizgi Ötesi’, ‘Vahşi Nehir’, ‘Apollo 13’, ‘Gizemli Nehir’ gibi yapımlarda boy gösteren Kevin Bacon, son günlerin kült dizisi ‘The Following’ ile deyim yerindeyse küllerinden doğdu. ‘The Following’de eli kanlı psikopat katil Joe Carroll’la amansız bir mücadeleye giren, kalp hastası, bunalımlı, çaptan düşmüş FBI ajanı Ryan Hardy’i ustalıkla canlandıran Bacon, bu yeni doğuştan hayli mutlu şüphesiz. Geçenlerde katıldığı bir TV şovunda dizideki Joe Carroll karakterinin gerçek hayattaki tutkunları tarafından zaman zaman şiddetli küfürlere maruz kaldığını söyledi gülümseyerek. Amerikan toplumunun gerçekten hastalıklı olduğuna inanası geliyor insanın…