Kış Uykusu, Oscar adayı olabilir!

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Ülkemize Altın Palmiye’yi getirerek, bizlere en güzel duyguları yaşatan Kış Uykusu, Oscar’da en güçlü adaylardan biri olabilir

Yayınlandığı hafta Nuri Bilge Ceylan’ın diğer filmlerine nazaran büyük bir çıkış yapan Kış Uykusu, Türk izleyicilerin sinema algısını da bir nebze genişletmiş oldu.



Hatta en az yetişkin bireyler kadar, çocuk sayılabilecek izleyiciler tarafından da rağbet görmesi, -geniş yaş skalasıyla- her kesime hitap ediyor olmasının en büyük kanıtıdır. Görsel ve işitsel olarak ruhumuza işleyen Kış Uykusu yalnızca bir film değil. Güçlü diyaloglarıyla, naif renkleriyle, yer yer nokta atışı müziğiyle, yalnızca bir film olamazdı elbette ki. Kış Uykusu’nu ‘uzaklardan’ farkeden birileri daha var; Amerika! Variety.com’un haberine göre, Adopt Films, Kış Uykusu’nu ABD’de vizyona sokmak için dağıtım haklarını aldı bile.



Henüz Oscar adaylığına dair resmi bir açıklama olmasa da, olası bir adaylıkta filmin Oscar şansı oldukça fazla gibi görünüyor.