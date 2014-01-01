Kış Uykusu vizyonda!

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Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde ''Altın Palmiye'' ödülünü kazanan ''Kış Uykusu'' filmi 39 şehirde, 123 sinemada gösterimde...

Bu hafta 2'si yerli 5 film vizyona girdi.



Türk sinemasının ödüllü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın 2014 Cannes Film Festivali'nde en büyük ödül olan ''Altın Palmiye''yi kazandığı son filmi ''Kış Uykusu'' izleyiciyle buluşuyor. Film, 39 şehirde, 123 sinemada, yaklaşık 150 salonda gösteriliyor.



Nuri Bilge Ceylan'ın senaryosunu Ebru Ceylan ile kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda; Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Ayberk Pekcan, Serhat Kılıç, Nejat İşler, Tamer Levent ve Nadir Sarıbacak yer alıyor.



Dram türündeki ''Kış Uykusu'', eski bir tiyatro oyuncusu olan Aydın'ın, Anadolu bozkırlarının ortasında, kış uykusuna yatmış gibi görünen ıssız bir mekanda, kendisiyle, hayalleriyle, sevdikleri ve taşrayla kurduğu ve düşe kalka sürdürmeye çalıştığı ilişkilerini konu alıyor.



''Tutturamayanlar''

Emir Orhan Kılıç'ın yönettiği ve Devrim Doğuş Akbaş, Ali Onat Tamergil, Göktuğ Engel ile Kutay Kunt'un oynadığı ''Tutturamayanlar'' haftanın diğer yerli yapımı.



Belirsiz bir zamanda, ''O-Land'' adlı hayali bir ülkede geçen film, modern hayatın insanlar üzerindeki yabancılaştırma etkisi, insanların toplumdan ve dünyadan soyutlanması, maddi çıkarların manevi olguları yok etmesi ve kolay yoldan paraya ulaşma çabasını konu ediniyor.



''Locke''

Steven Knight'ın yönettiği, Tom Hardy, Olivia Colman, Ruth Wilson ile Andrew Scott'ın oynadığı "Locke" vizyonda. Hollywood'un yükselen yıldızlarından Tom Hardy'nin başrolünde olduğu film, kariyerinin en önemli gününde hiç kimseye bir şey demeden ortadan kaybolan Ivan Locke'un hikayesini anlatıyor.



Gerilim türündeki film, özetle şöyle:

''Locke'un hayatı adeta bir rüya gibidir; mükemmel bir ailesi ve sevdiği bir işi vardır. Bunlara ek olarak bir sonraki gün kariyerinde uzun zamandır beklediği adımı atacaktır. Fakat aniden gelen bir telefon Locke'un bütün hayatını kabusa çevirecek ve her şeyi bir kenara bırakmasına neden olacaktır. Locke'un hayatını bir arada tutma çabası, adeta zamana karşı bir yarışa

dönüşür.''



''Karışık Aile''

Frank Coraci'nin yönettiği ve Adam Sandler, Drew Barrymore, Kevin Nealon ile Terry Crews'in oynadığı ''Karışık Aile'' komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.



Güney Afrika'da çekilen film, yıldız oyuncular Adam Sandler ve Drew Barrymore'u, romantik komedileri "50 İlk Öpücük" ve "Düğün Şarkıcısı"ndan sonra bir kez daha buluşturan üçüncü komedi. Sandler ve Barrymore, ''Karışık Aile''de birbirinden hoşlanmayan ebeveyn rolünde izleyici karşısında.



''Muppets Aranıyor''

James Bobin'in yönettiği komedi türündeki ''Muppets Aranıyor''un oyuncu kadrosunda, Ricky Gervais, Ty Burrell, Tina Fey ile Steve Whitmire yer alıyor.



Filmin konusu özetle şöyle:

''Muppets ekibi dünya turuna çıkıyor ve en heyecan verici şehirlerde büyük salonlarda satılan biletleri tükeniyor. Ama kargaşa Muppets ekibinin peşini yurt dışında da bırakmıyor ve kendilerini istemeden, Dünyanın bir numaralı suçlusu ve Kermit'in tıpatıp benzeri Constantine ve İki Numara adıyla da bilinen, Ricky Gervais'in canlandırdığı, korkak yardımcısı Dominic tarafından yönetilen uluslararası bir suç hareketinin içinde buluyorlar.''



(AA)