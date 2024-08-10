Kıvanç Tatlıtuğ şimdi de yapımcı oluyor! Türk gangster olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatını çekecek

Kıvanç Tatlıtuğ “Aile”den sonra Ay Yapım’la bir kez daha bir araya geliyor. 1960’larda banka soygunları ile olduğu kadar halk arasında zekası ve karizmasıyla da büyük bir ilgi odağına dönüşen ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatı ekrana taşınacak.