Kızılcık Şerbeti sezon finali tarihi belli oldu

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti Cuma günleri ekranlara damga vurmaya devam ediyor. Dizi, sezon finaliyle ekranlara veda edecek.

65. bölümde sezon finali yapacak

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı habere göre, Kızılcık Şerbeti, yeni bir değişiklik olmazsa 65. bölümde sezon finali yapacak.

Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu?

Kızılcık Şerbeti'nin 45. bölümünde Pembe ve Rüzgar bir anlaşma yaptı. Ömer ve Ertuğrul ise Kıvılcım hakkında konuştu. Ünalların evinde yine sular durulmuyor. Fatih'le yeniden evlenen Doğa, Pembe'ye meydan okuyor ve Alev'in yanında olduğunu söylüyor. Abdullah'ın olaysız ayrılma çabaları ters tepiyor, Pembe ise Alev'e daha da bileniyor.

Ömer, Kıvılcım'a ondan neden ayrıldığını ifade ediyor ama bu itiraf Kıvılcım tarafından kabul görmüyor. Onun yerine karar vermiş olmasından dolayı Ömer'i affetmeyen Kıvılcım, Ertuğrul ile olan ilişkisine devam etme kararı alıyor.