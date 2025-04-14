'Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa ve Meri'nin öpüşme sahnesi gündem oldu

Başrollerinde Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Evrim Alasya'nın yer aldığı ve cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne 'Pembe' karakterinin vedası damga vurmuştu.

Kızılcık Şerbeti tüm heyecanıyla devam ederken, dizinin 18 Nisan Cuma günü yayınlanacak olan 97'nci bölümden ilk fragman izleyicilerle buluştu.

Mustafa’nın, annesi Pembe'in ölümünden Doğa ve babasını sorumlu tuttuğu tanıtımda; Mustafa'nın Meri'yi öptüğü sahne damga izleyiciyi şoke etti.

Abdullah'ın bu öpüşmeye şahit olduğu fragman kısa sürede milyonlarca izlendi.

KIZILCIK ŞERBETİ 97. BÖLÜM FRAGMANI