Kod Adı Kırlangıç dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Teknoloji meraklısı çocukların heyecan dolu hikayelerini konu alan 'Kod Adı Kırlangıç' dizisi TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başladı. Peki, dizinin konusu nedir? Kod Adı Kırlangıç oyuncuları kimlerdir? Gelin detaylarına birlikte bakalım...
12 Kasım'da TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Kod Adı Kırlangıç' dizisi gençlerin yeni favori dizisi olma yolunda ilerliyor. Başrollerinde Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran ve çocuk oyuncuların yer aldığı dizide çocukların teknoloji merakı ele alınıyor. İşte sizi hem güldürecek hem de düşündürecek diziyle ilgili detaylar...
KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...
KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ OYUNCULARI
Yiğit Efe - Ali Kayra Gürel
Zeynep - Elif Kurtaran
Tonguç - Göktuğ Yıldırım
Bilge - Ayşegül Kopartan
Bilgin - Ömer Erkan Özhan
Müge - Damla Nida Kurtaran
Şahin - Musa Özgeç
Selim - Serkan Şenalp
Sevgi - Gizem Arıkan
Aspar - Korhan Herduran