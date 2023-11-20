Kod Adı Kırlangıç dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

12 Kasım'da TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Kod Adı Kırlangıç' dizisi gençlerin yeni favori dizisi olma yolunda ilerliyor. Başrollerinde Serkan Şenalp, Gizem Arıkan, Korhan Herduran ve çocuk oyuncuların yer aldığı dizide çocukların teknoloji merakı ele alınıyor. İşte sizi hem güldürecek hem de düşündürecek diziyle ilgili detaylar...

KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aynı mahallede yaşayan çocukların ortak merakı teknolojidir. Drone tasarlamak için bir araya gelen çocuklara yardım edenler de olur, onları engellemeye çalışan kötüler de...



KOD ADI KIRLANGIÇ DİZİSİ OYUNCULARI

Yiğit Efe - Ali Kayra Gürel

Zeynep - Elif Kurtaran

Tonguç - Göktuğ Yıldırım

Bilge - Ayşegül Kopartan

Bilgin - Ömer Erkan Özhan

Müge - Damla Nida Kurtaran

Şahin - Musa Özgeç

Selim - Serkan Şenalp

Sevgi - Gizem Arıkan

Aspar - Korhan Herduran