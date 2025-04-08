Kopuş filmi (Breking) konusu ne, oyuncuları kim?

John Boyega’nın başrolünü üstlendiği Kopuş (Breaking), Netflix’te yayınlandığından beri izleyicilerden büyük ilgi gördü. İlk olarak 2022'de gösterime giren yapım, gerçek bir olayı konu alan bir makaleden uyarlanmış. Kopuş filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abi Damaris Corbin üstleniyor.

KOPUŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Independent Türkçe'de yer alan bilgiye göre John Boyega, Kopuş'ta Brian Easley adlı bir karakteri canlandırıyor. 33 yaşında, Kuveyt ve Irak'ta görev yapmış bir ABD Deniz Piyadesi olan Easley, 2005'te onurlu bir şekilde ordudan ayrılıyor. Ancak Gazi İşleri Bakanlığı'ndan beklediği desteği alamayınca mali açıdan büyük bir çıkmaza giriyor ve kızının geleceği için umutsuzluğa kapılıyor.



Radikal bir plan yaparak mağduriyetini duyurmak için harekete geçen Easley, bir bankadaki çalışanları rehin alarak kendisine ait olduğunu düşündüğü parayı talep ediyor. Bu durum, onu polisle karşı karşıya getiren gerilim dolu bir sürece sürüklüyor.

KOPUŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Boyega

Selenis Leyva

Olivia Washington

Chris McKenna

Lily Keene

Bourke Floyd

Mel Fair

Film, izleyiciler arasında hızla popüler hale gelirken, Netflix aboneleri de sosyal medyada yorumlarını paylaşmaya devam ediyor. John Boyega'nın performansı izleyicileri adeta büyülemiş halde. Özellikle canlandırdığı karakterin gerçek bir kişiden esinlenilmiş olması bu etkiyi daha da artırıyor.