Kurt Seyit ve Şura bitiyor mu?

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Farah Zeynep Abdullah'ın başrollerini paylaştığı dizinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Nermin Bezmen'in aynı adlı romanından uyarlanan ve çekimleri Rusya'da devam eden, Kurt Seyit ve Şura dizisinin, beklenen reytingleri yakalayamadığı konuşuluyor.



Daha başlamadan, çok büyük kampanyalarla iddiasını ortaya koyan dizi, kalabalık kadrosu ve yüksek bütçesine rağmen beklenen ilgiyi görmedi.



Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, dünkü yazısında konuya değinerek, şöyle yazdı:



"Tabii en çok merak edilen de Kurt Seyit’in ne olacağı? Ne sonuç alırsa alsın, dizi haziran ortasına kadar devam edecek... Hikayenin İstanbul’a taşınmasıyla dizi biraz toparlarsa eylüle sürecek... Ancak bu sonuçları almaya devam ederse bu yükü ne Ay Yapım taşıyabilir ne de Star TV..."