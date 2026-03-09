Mehmed Fetihler Sultanı yarın var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TRT 1 ekranlarının Salı akşamlarına damga vuran dev yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, bu hafta izleyicilerini kısa bir süreliğine heyecan dolu bir bekleyişe sevk ediyor. Peki Mehmed Fetihler Sultanı yarın var mı yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Sultan Mehmed Han’ın İstanbul’un fethine giden yolculuğunu anlatan dizinin 10 Mart akşamı neden yayınlanmadığına dair detaylar netleşti.
TRT 1, 10 Mart Salı akşamı temsilcimiz Galatasaray’ın İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geleceği kritik UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesini canlı olarak ekranlara getirecek. Maç yayını nedeniyle dizinin yeni bölümü bu haftalık yayın akışından çıkarıldı.
Mehmed: Fetihler Sultanı, merakla beklenen yeni bölümüyle 17 Mart Salı günü saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında kaldığı yerden devam edecek.
17 Mart’taki yeni bölümde, özellikle Konstantinopolis surlarındaki hareketlilik ve Sultan Mehmed’in stratejik hamleleri ön planda olacak. Macar Urban Usta ile yürütülen o gizli mühendislik çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığı sahneler fragmanlarda büyük ilgi görmüştü.