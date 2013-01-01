Rock grubu "Flört" üyeleri Ozan Kotra, Çağatay Kehribar ve Hakan Çağlar'ın canlandırdığı, plak yapma hayalinin peşinden giden üç mahalle delikanlısının karıştıkları komik olayları anlatan "Tehlikeyle Flört" vizyonda!

Türkiye sinemalarında bu hafta 4'ü yerli 8 yeni film vizyona giriyor. İşte haftanın filmleri:Mete Horozoğlu, Ezel Akay, Ozan Kotra, Çağatay Kehribar, Hakan Çağlar ile Fuat Güner'ın oynadığı "Tehlikeyle Flört"ün yönetmenliğini Murat Şenöy yaptı. Limon film imzası taşıyan film, plak yapma hayali kuran 3 arkadaşın başına gelen komik olayları anlatıyor.Filmin konusu şöyle; Ozan, Çağatay ve Timsah'tan ibaret Flört, yaşadıkları mahallenin düğünlerinde, orkestrada minnet rica çalarak müzisyenlikten para kazanmaya çalışmaktadır. Para kazanırken kendi müzik türlerinden ödün vermek istemeyen 3 kafadar, istedikleri albümü çıkartacak yapımcıyı bir türlü bulamazlar. Çaldıkları bir düğünde kendi müzik tarzlarını davetlilerle paylaşmak zaten bir hatayken, üstüne üstlük Ozan gelinle 'flörtleşmeye' başlar! Kendilerini işsiz bulan ve daha kötüsü çevrede sürekli alay konusu olmayan başlayan üçlü, çareyi en son kendi paralarını ortaya koyarak albüm çıkartmakta bulurlar. Fakat cepleri bomboştur..."ASLINDA KOMEDİ OYUNCUSUYUM" DİYEN METE HOROZOĞLU RÖPORTAJINI OKUMAK İÇİNYönetmenliğini Emre Budak'ın yaptığı ve Erdağ Yenel, İbrahim Aymergen, Emre Budak, Cezmi Baskın, Tuna Orhan, Defne Yalnız, Hüseyin Elmalıpınar ile Gökay Müftüoğlu'nun oynadığı "Yolunda AŞ: Çinçin Bağları Hikayesi" izleyici ile buluşacak.Senaryosunu Hasan Göktaş'ın yazdığı ve kentsel dönüşümü konu alan film, bir Ankara komedisi olarak beyazperdede yer alacak.Osman B. Keser, Yeliz Yeşil, Şahin Özden ile Muammer Şahin'in oynadığı "Ezan", izleyici ile buluşuyor.Filmin yönetmenliği yapan Fuat Yılmaz'ın senaryosunu da yazdığı filmde, asi ve asabi bir genç Ali'nin başına gelenler konu ediliyor.Nesimi Yetik'in yönettiği "Toz Ruhu" filminin oyuncu kadrosunda Tansu Biçer, Aytaç Uşun, Selin Yeninci ile Aytaç Arman yer alıyor.Film, İstanbul'da hayatını gündelikçilik yaparak kazanan ve hayranı olduğu arabesk müzik için besteler yapan bir adamın, iç yalnızlığını ve çevresindeki insanlarla arasındaki ilişkileri beyazperdeye taşıyor.Dram türündeki film, 2014 Adana Altın Koza Film Festivali'nde "En İyi Film", "En İyi Erkek Oyuncu" (Tansu Biçer) ve "En İyi Sanat Yönetimi" dalında ödül aldı.Başrollerinde "Boardwalk Empire" ile adından söz ettiren Jack Huston ve "Sound of My Voice" ile tanınan genç yıldız Brit Marling'in yer aldığı "Aşkı Bulunca" filminin yönetmenliğini Lulu Wang yaptı.Hikayesi Berlin'de geçen ve Alman aktörler Tom Schilling ile Alexander Fehling'in de rol aldığı film, yanlış anlama sonucu eserleri eskisi kadar ilgi görmeyen ressam Liam Price'ın öldüğü ile ilgili dedikodular çıkması üzerine yaşadıklarını konu ediyor.Joss Whedon'un yönettiği "Yenilmezler: Ultran Çağı" filminde, Robert Downey, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner ile Don Cheadle oynadı.Aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday film, popüler Marvel çizgi roman serisi "Yenilmezler"in sinema uyarlaması. Film; "Süper Kahramanlar" olarak bilinen "Yenilmezler" ekibinin, insanoğlunun soyunu tüketmek isteyen korkunç teknolojik ve kararlı bir kötü adam James Spader'ı alt etmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor.Wim Wenders ile Juliano Ribeiro Salgado'nun yönettiği belgesel türündeki "Toprağın Tuzu" filminde Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado ve Sebastian Salgado rol aldı.Salgadoların aile yaşantısına ve baba-oğul ilişkisine değinen belgesel; yakın tarihteki uluslararası uyuşmazlıklara, açlığa ve toplu göçlere tanıklık eden dünyaca ünlü fotoğrafçı Sebastian Salgado'nun, gezegenin güzelliğini, el değmemiş toprakları ve insan manzaralarını keşfetme öyküsünü beyazperdeye taşıdı.Aleksey Tsitsilin'nin yönettiği haftanın tek animasyon filmi "Karlar Kraliçesi 2" filmini, Erkan Taşdöğen, Figen Aksoy, Berrak Kuş ile Funda Postacı seslendirdi.Rus yapımı 2013'te gösterime giren "Karlar Kraliçesi" çizgi filminin devamı olarak çekilen yapım, arkadaşlık ve gerçek aşkın bütün kötülükleri yenebildiğini kanıtlamaya odaklanıyor. (AA)