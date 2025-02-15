Michelle Williams, ‘Dying For Sex’ ile geri dönüyor! ‘Dying For Sex’ konusu ne, oyuncuları kimler?

Son olarak ‘Fosse/Verdon’ adlı mini diziyle yine Disney+’taki yerini alan 5 kez Oscar’a aday gösterilen başarılı oyuncu Michelle Williams, Molly karakterinin ilham verici öyküsünü izleyicilerle buluşturacak olan ‘Dying For Sex’le platforma geri dönüyor. 8 bölümlük mini dizinin tüm bölümleri 4 Nisan’dan itibaren Disney+’ta seyredilebilecek.

Kim Rosenstock & Elizabeth Meriwether tarafından yaratılan mini dizide Molly olarak izleyeceğimiz Williams, Emmy ve Altın Küre ödüllerine göz kırpan bir performansla izleyici karşısına çıkıyor.

‘Dying For Sex’ konusu

Molly ile tanışın; 4. evre meme kanseri teşhisiyle yüzleştiğinde sebze suyu içmek, yogaya başlamak veya destek grubuna katılmak yerine radikal bir hamlede bulunup 15 yıllık eşini terk ederek flört uygulaması indiriyor ve aşk ile cinselliği yeniden keşfediyor. En yakın arkadaşı Nikki ile birlikte Wondery adlı bir podcast kanalı açan ve tüm deneyimlerini paylaşan Molly, yepyeni bir serüvene atılarak büyük bir cesaret sergiliyor.

Molly’nin yaşamındaki kırılma anından sonraki cesaret verici hamleleri, Nikki ile olan dostluğu, sadece benzer süreci deneyimleyip atlatmayı başarmış olan kadınları değil; dostluk, aşk, cinsellik, kadın-erkek ilişkileri ve gündelik hayata bakış açısı yönünden tüm izleyicileri derinden etkileyecek.

‘Dying For Sex’ oyuncuları

‘Dying For Sex’te Williams’a Jenny Slate, Emmy ödüllü Jay Duplass, Emmy adayı Rob Delaney, Kelvin YU, David Rasche, Esco Jouléy ve Oscar ödüllü oyuncu Sissy Spacek eşlik ediyor.