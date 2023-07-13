Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'lı sürpriz dizi! Hudutsuz Sevda geliyor

Miray Daner son olarak Kuş Uçuşu dizisinin çekimlerini tamamlarken, Deniz Can Aktaş ise Kasaba Doktoru'nun final yapmasının ardından gelen senaryoları değerlendirmeye başladı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Can Aktaş ile Miray Daner aynı projede buluşuyor. “Kasaba Doktoru” dizisinin ardından birçok diziden teklif alan ancak ince eleyip sık dokuyan Deniz Can Aktaş ile son olarak “Kuş Uçuşu” dizisinin 2. ve 3. sezon çekimlerini tamamlayan Miray Daner aynı projede bir araya geliyor. Genç kuşağın iki gözde oyuncusu, “Hudutsuz Sevda” dizisiyle anlaşma aşamasında…

FOX‘ta ekrana gelecek dizi çok güçlü bir intikam hikâyesini anlatıyor. Karadeniz bölgesinde başlayıp İstanbul’a taşınacak olan dizinin çekimleri 15 Ağustos’ta başlayacak. Projeyi çok seven iki oyuncudan Miray Daner “Zeynep”, Deniz Can Aktaş da “Halil İbrahim” rolüne hayat verecek. Şimdiden merakla beklenen dizinin kadrosuna dahil olan iki bomba isim daha var. Mesut Akusta ile Esra Dermancıoğlu…