Moda dünyasının efsanevi hikayesi “Şeytan Marka Giyer”in devam filmi geliyor

Entertainment Weekly tarafından özel olarak duyurulan bilgiye göre, Disney şu anda 2006 yılında büyük bir başarı elde etmiş olan bu sevilen film için bir devam filminin üstünde çalışıyor. Devam filminde, Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci gibi ilk filmin tüm önemli yıldızlarının yanı sıra yönetmen David Frankel ve yapımcı Wendy Finerman da geri dönmek üzere görüşmelerde yer alıyor. Ayrıca, ilk filmin senaristi Aline Brosh McKenna da devam filminin senaryosunu yazmak için geri dönmüş durumda, böylece izleyicilere yine büyüleyici bir hikaye sunma vaadi veriyor.

KONUSU ELEŞTİRMENLERİ HAYRAN BIRAKMIŞTI

Lauren Weisberger'ın aynı adlı romanından uyarlanan ilk film, keskin mizahı, unutulmaz karakterleri ve moda gazeteciliğinin yüksek tempolu dünyasına içeriden bir bakışıyla hem izleyicileri hem de eleştirmenleri kendisine hayran bırakmıştı. Temelinde, hikaye genç ve gözü kara bir kadın olan Andy Sachs'ın (Anne Hathaway) Runway dergisindeki çekici ama bir o kadar da acımasız ortamda nasıl kendini bulduğunu anlatıyordu. Andy, Miranda Priestly'nin (Meryl Streep), Vogue'un ikonik editörü Anna Wintour'a dayanan, soğuk ve gizemli editör şef olarak hizmet ettiği bir asistan olarak karşımıza çıkıyor.

DEVAM FİLMİNİN KONUSU NE OLACAK?

Devam filminin hikayesi, 21. yüzyılın medya ortamının evrimini keşfetmek üzere kurgulanmış gibi görünüyor; özellikle de geleneksel basılı dergilerin gerilemesine odaklanıyor. Miranda Priestly, Wintour'ın karakterini andıran bir güç ve zarafet simgesi olarak kariyerinin son demlerinde medya endüstrisindeki bu değişimin içinden geçiyor. Bu sırada Andy'nin eski rakip asistanı Emily Charlton (Emily Blunt), artık Kering veya LVMH gibi bir lüks grubunun yüksek yetkili bir yöneticisi olarak, Priestly'nin zorlukla elde ettiği reklam gelirlerinin sahibi durumunda.

FİLMİN DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR

Disney, devam filminin ayrıntıları konusunda şimdilik sessiz kalmayı tercih ederken, yapıma yakın kaynaklar, orijinal oyuncu kadrosuyla görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor. Anne Hathaway ve Emily Blunt, önceki rollerine geri dönmek konusunda şüphelerini dile getirseler de, ikonik karakterlerini yeniden canlandırma konusunda görüşmelerde oldukları söyleniyor. Hikayenin dijital medyanın hakim olduğu yeni bir dönemde nasıl şekilleneceği izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

MÜZİKAL UYARLAMASI DA YAPILDI

Orijinal film, sadece gişe başarısı ve eleştirel beğeni kazanmakla kalmayıp, kültürel bir simge haline geldi ve dünya genelindeki izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı. Hatta Vanessa Williams gibi bir ismin Miranda Priestly rolünü üstlendiği başarılı bir sahne müzikali uyarlaması bile ortaya çıktı ve şu anda Londra West End'de büyük ilgi görüyor. Andy, Miranda ve Emily'nin bir devam filminde nasıl bir yolculuğa çıkacaklarını görmek, uzun süredir hayranı olanlar kadar yeni izleyicileri de etkilemeyi vaat ediyor.

Devam filminin gelişmeleri hakkında daha fazla bilgi geldikçe, bu efsanevi hikayenin beklenen devamının nasıl şekilleneceği konusundaki heyecan artmaya devam edecek. Olağanüstü oyuncu kadrosu, yetenekli yaratıcı ekibi ve medya evrimini zamanında keşfeden hikayesiyle *The Devil Wears Prada* devam filmi, sinemanın en ikonik anlatılarından birinin beklenen devamı olacak gibi görünüyor.