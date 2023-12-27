Mutluyuz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Mutluyuz ne zaman vizyona girecek?

İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı altıncı filmi olan 'Mutluyuz'un galası dün akşam gerçekleştirildi. 'Mutluyuz'un galasına; Murat Boz, Oğuzhan Koç, İrem Helvacıoğlu, Mert Fırat, İdil Fırat, Hande Subaşı, Burcu Kara, Oğulcan Engin, Reynmen, Onur Buldu, Mustafa Aksakallı, Gökhan Keser, Keremcem, İpek Filiz Yazıcı, Seray Kaya gibi birçok ünlü isim katıldı.

MUTLUYUZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatını anlatıyor.

İki yakın arkadaş olarak birbirlerini seven Ferhat ve Aslı, filmin başında başkaları ile birliktedir. İkisinin de sevgilileri tarafından terk edilmesi hayatlarında bir dönüm noktası olur. Bunca zamandır arkadaşça takılan ve başkaları ile ilişki yaşamayı sürdüren bu iki arkadaş aslında birlikte olmaları gerektiğinin farkına varır. Bu farkındalığın ardından aralarındaki ilişki başka bir boyuta evrilir. Kısa bir süre içinde sevgili olup dünya evine giren iki yakın arkadaş için başlarda her şey yolunda olsa da evliliğin 3. yılında işler tersine dönmeye başlar.

Zamanla aralarında çıkan sorunlar yüzünden Ferhat, eşi aslıyı gizlice çift terapisine götürmek ister. Bir otelde düzenlenen çift terapisi kendisinin ilgisini çeker ve bu etkinliği ilişkileri için bir umut ışığı olarak görür. Aslı’yı tatile gideceklerini söyleyerek kandırır ve bu otele giderler.

Terapi için gittikleri otelde başka çiftlerle de karşılaşırlar. Terapi süreci ise ikili için komik ve eğlenceli bir serüven haline gelir.

MUTLUYUZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

İbrahim Büyükak

Yasemin Sakallıoğlu

Anıl İlter

Başak Parlak

Banu Fotocan

Efe Deprem

MUTLUYUZ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

25 Film’in yapımcılığını üstleneceği proje, 29 Aralık’ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

MUTLUYUZ FİLMİ FRAGMANI