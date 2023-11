My Demon dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

My Demon, Güney Kore Drama dizisi olarak 25 Kasım’da Netflix’te yayınlanmaya başladığından bu yana oldukça ilgi görüyor. Toplamda 16 bölümden oluşan “My Demon” dizisi, “Mr. Queen” ile tanınan Choi Al Il tarafından kaleme alındı ve yönetmen Kim Jang Han tarafından yönetildi.

My Demon dizisi konusu ne?

Netflix dizinin konusunu şu şekilde anlatıyor

Acımasız bir iblis, taş kalpli zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir.

My Demon dizisi oyuncuları kimler?

Song Kang dizide, insanların ruhlarını teminat olarak aldıktan sonra onların hayatını cehenneme çeviren Jung Gu Won karakterini canlandırmaktadır. Her yönden insanlardan üstündür ancak güçlerini kaybettiğinde onları geri kazanmak için Do Do Hee ile çalışmak zorunda kalır. Bu süreçte aralarında romantizm başlar.

Kim Yoo Jung dizide, şık ve zarif bir görünüme sahip olan Do Do Hee karakterini canlandırmaktadır. Görünümüne rağmen çılgın bir kişiliğe sahiptir. Mirae Group'un varisi olarak kimseye güvenmemektedir. Beklenmedik bir anda iblise aşık olur.

My Demon Diğer Oyuncular:

Lee Sang Yi / Joo Hyun Hoon

Lee Yoon Ji / Noh Soo An

Kim Hae Sook / Joo Cheon Sook

Jo Hye Joo / Jin Ga Young

Kim Tae Hoon / Noh Seok Min

Jo Yun Hee / Kim Se Ra

Kang Seung Ho / Noh Do Kyung

Seo Jung Yeon / Sekreter Shin

Heo Jung Do / Park Bok Gyu

Hong Jin Ki / Lee Han Seong

My Demon fragman