My Demon dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
Başrollerinde Song Kang ve Kim Yoo Jung’un yer aldığı romantizm türündeki My Demon dizisi 25 Kasım’da Netflixte yayınlandı. Peki My Demon dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
My Demon, Güney Kore Drama dizisi olarak 25 Kasım’da Netflix’te yayınlanmaya başladığından bu yana oldukça ilgi görüyor. Toplamda 16 bölümden oluşan “My Demon” dizisi, “Mr. Queen” ile tanınan Choi Al Il tarafından kaleme alındı ve yönetmen Kim Jang Han tarafından yönetildi.
My Demon dizisi konusu ne?
Netflix dizinin konusunu şu şekilde anlatıyor
Acımasız bir iblis, taş kalpli zengin bir kadınla yaptığı anlaşmanın ardından güçlerini kaybeder. Ancak yitirdiği becerilerinin ve kalbinin anahtarı bu kadında olabilir.
My Demon dizisi oyuncuları kimler?
Song Kang dizide, insanların ruhlarını teminat olarak aldıktan sonra onların hayatını cehenneme çeviren Jung Gu Won karakterini canlandırmaktadır. Her yönden insanlardan üstündür ancak güçlerini kaybettiğinde onları geri kazanmak için Do Do Hee ile çalışmak zorunda kalır. Bu süreçte aralarında romantizm başlar.
Kim Yoo Jung dizide, şık ve zarif bir görünüme sahip olan Do Do Hee karakterini canlandırmaktadır. Görünümüne rağmen çılgın bir kişiliğe sahiptir. Mirae Group'un varisi olarak kimseye güvenmemektedir. Beklenmedik bir anda iblise aşık olur.
My Demon Diğer Oyuncular:
Lee Sang Yi / Joo Hyun Hoon
Lee Yoon Ji / Noh Soo An
Kim Hae Sook / Joo Cheon Sook
Jo Hye Joo / Jin Ga Young
Kim Tae Hoon / Noh Seok Min
Jo Yun Hee / Kim Se Ra
Kang Seung Ho / Noh Do Kyung
Seo Jung Yeon / Sekreter Shin
Heo Jung Do / Park Bok Gyu
Hong Jin Ki / Lee Han Seong