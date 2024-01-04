Ne Gemiler Yaktım dizisinin yayın günü değişti

Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan, Deniz Baysal ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı "Ne Gemiler Yaktım" dizisi, reyting beklentilerini karşılamayınca Show TV tarafından yayın günü değiştirildi.

Pazar gününe alındı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, pazartesi gününden hafta sonuna taşınan dizinin ilk bölümü 7 Ocak’ta seyirciyle buluşacak.

Deniz Baysal ve Devrim Özkan’ı Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in başrollerini paylaştığı dizide ayrıca Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Macit Koper, Çiğdem Selışık Onat, Ata Çağan Timur ve Süreyya Kilimci yer alıyor.

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm fragmanı