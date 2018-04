Neil Patrick Harris AHS'de mi oynacak?

American Horror Story'nin yapımcısı Neil Patrick Harris için yeşil ışık yaktı.

Kısa zamanda Fenomen haline gelen ve 9 yıllık serüvenini 2014'te bitiren komedi dizisi How I Met Your Mother'dan tanıdığımız ünlü oyuncu Neil Patrick Harris, American Horror Story'nin yapımcısı Ryan Murphy'e dizide rol almak istediğini belirtti. Harris, Murphy'e yazdığı mektupta; korkunun onu heyecanlandırdığını ve Fx kanalında yayınlanan serinin yeni sezonunda yer almak istediğini söyledi. Yapımcı ise cevabı twitter'dan şu şekilde verdi: " Tabikide American Horror Story'de oynayabilirsin, elimde seveceğin bir rol var."



19 Ağustos'ta final yapan Hedwig and the Angry Inch müzikalinden Tony Ödülüyle dönen Harris, Yeni projelere açık olduğunu belli etmiş oldu. American Horror Story ise yeni sezonuyla, bu Sonbahar FX'te ekranlara dönmeye gün sayıyor