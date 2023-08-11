Nejat İşler'li "Kötü Adamın 10 Günü" ikinci filminin fragmanı yayınlandı! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlanan, ilk filmi beğeni toplayan üçlemenin ikincisi Kötü Adamın 10 Günü’nün tanıtım fragmanını paylaştı. Aksiyon, heyecan ve gerilim dozu gittikçe yükselen Kötü Adamın 10 Günü, 18 Ağustos’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te olacak.

Kötü Adamın 10 Günü konusu

Hayatta sahip olduğu her şeyi kaybettikten sonra kötü bir adam olmaya karar veren Sadık, köşkte işlenen tuhaf bir cinayeti çözmeye çalışır. Aksiyon dolu üçlemenin ikinci filminde; mafya adamları, ve sadist katillerin karanlık dünyasına bir kez daha adım atmak zorunda kalan Sadık’ı çok daha tehlikeli tuzaklar bekliyor.

Kötü Adamın 10 Günü oyuncuları

İlayda Alişan,

Şenay Gürler,

Esra Ronabar,

İlayda Akdoğan,

Erdal Yıldız,

Rıza Kocaoğlu,

Kadir Çermik gibi başarılı isimleri yer aldığı filmin ikincisinde kadroya;

Nur Sürer,

Mahir Günşiray,

Hazal Subaşı ve

Hazal Filiz Küçükköse katılıyor.

Kötü Adamın 10 Günü fragmanı