Geçtiğimiz yıl Eylül ayında kanserle dördüncü kez mücadele ederken hayatını kaybeden ancak umudun ve savaşmanın sembolü haline gelen Neslican Tay’ın hayatı film oluyor.

Neslican Tay, daha önce üç kez kanser tedavisi görüp iyileştikten sonra dördüncü kez hastalığı tekrar ettiğinde; "Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim" diyerek hiçbir zaman yılmayacağını dile getirmişti. Sosyal medyada verdiği savaşla tanınan ve yüz binlerce takipçiye ulaşan Tay, sık sık hastalığı hakkında da bilgi veriyordu.

Demir Kadın Neslican filminin çekimlerine Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlanması planlanan filmde, Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül'e teklif götürüldüğü söyleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yok.