Neslican Tay, daha önce üç kez kanser tedavisi görüp
iyileştikten sonra dördüncü kez hastalığı tekrar ettiğinde; "Kaybedersem
bile savaşarak kaybedeceğim" diyerek hiçbir zaman yılmayacağını dile
getirmişti. Sosyal medyada verdiği savaşla tanınan ve yüz binlerce takipçiye
ulaşan Tay, sık sık hastalığı hakkında da bilgi veriyordu.
Demir Kadın Neslican filminin çekimlerine Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlanması
planlanan filmde, Neslican Tay'ı canlandırması için Neslihan Atagül'e teklif
götürüldüğü söyleniyor ancak henüz resmi bir açıklama yok.