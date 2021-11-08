Netflix'in yeni dizisi Kulüp müzikleri ile dikkat çekiyor

Merakla beklenen Kulüp dizisi 5 Kasım'da Netlix'te yayınlandı. Kadrosunda Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Metin Akdülger, Asude Selma Kalebek, Barış Arduç, Fırat Tanış gibi önemli isimler bulunan dizi, Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce’nin yönetmenliklerinde izleyicinin karşısına çıkıyor. (Kulüp dizisinin konusu başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

Ah şu duvarların dili olsa da konuşsa derler ya… İşte öyle bir şey! #KULÜP şimdi sadece Netflix’te. pic.twitter.com/FSlKhAPWrW — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 5, 2021

Kulüp dizisi karakterleri ve konusunun yanı sıra dizinin müzikleri de oldukça ilgi çekti. Özellikle Salih Bademci'nin hayat verdiği Selim Songür karakterinin seslendirdiği ve sözleri Sezen Aksu'ya ait Masal şarkısı dikkat çekerken, Kenan Doğulu'nun dizi için hazırladığı bir şarkı da yer alıyor.

o kadar guzeldi ki salih bademci tum ovguleri hak ediyorsun #kulüp pic.twitter.com/uBOTytHwBH — ezgi (@shipperez) November 6, 2021

Kulüp Dizi Müzikleri

1.Bölüm’de Çalan Şarkılar

Sezen Aksu / Sibel Algan – Masal

Norman Span – Matilda

Neslihan Tanaydın – Ada Sahillerinde Bekliyorum

İzzet Bana / Karen Şarhon – Aman Aman Gülpembe

Mine Geçili Bilmez - Yo Era Ninya

2.Bölüm’de Çalan Şarkılar

Sezen Aksu, Sibel Algan - Masal

Antonio Lucio Vivaldi- La Primavera Spring 3.Allegro

3.Bölüm’de Çalan Şarkılar

Fazıl Say - Dört Mevsim

Kenan Doğulu - Yıldızlara

Yasemin Levy - Adio Kerida

4.Bölümde Çalan Şarkılar

Sezen Aksu, Sibel Algan - Masal

Paris Skies – Suzan Kardeş

Yo Era Ninya – Mine Geçili Bilmez

Anonymus - Alevanta Mordehay

5.Bölümde Çalan Şarkılar

Anonymus - Seni Düşünürken

Kenan Doğulu- Yıldızlara

Anonymus - Hava Nagila

6.Bölümde Çalan Şarkılar

Resim – Gökhan Mert Koral

KULÜP DİZİSİNİN HAKKINDA

Kulüp dizisinin konusu özetle şöyle:

1955 İstanbul’unda geçen hikaye, dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, onu Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet’ten uzak tutmaya çalışacak; bir yandan da gece hayatındaki meslektaşları olan cesur patronu Orhan, kıskanç yöneticisi Çelebi ve vizyoner sanatçı Selim’in egolarını yönetmeye uğraşacaktır. Müşteriler için cennet, çalışanlar için bir cehennem olan Kulüp, Matilda’nın gelişiyle yepyeni bir ruha bürünecek; her biri kendi hikayesinin “öteki”si olan karakterlerimiz için bir yuvaya dönüşecektir. Belki de en güzel aile, ailesizlerin kurduğudur.