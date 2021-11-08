Netflix'in yeni dizisi Kulüp müzikleri ile dikkat çekiyor
Netflix'in yeni Türk dizisi Kulüp, 5 Kasım'da izleyici ile buluştu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu kadar müzikleri de oldukça dikkat çekti. Peki Kulüp dizisi müzikleri neler? İşte Kulüp dizisinde bölüm bölüm çalan şarkılar...
Merakla beklenen Kulüp dizisi 5 Kasım'da Netlix'te yayınlandı. Kadrosunda Gökçe Bahadır, Salih Bademci, Metin Akdülger, Asude Selma Kalebek, Barış Arduç, Fırat Tanış gibi önemli isimler bulunan dizi, Zeynep Günay Tan ve Seren Yüce’nin yönetmenliklerinde izleyicinin karşısına çıkıyor. (Kulüp dizisinin konusu başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)
Ah şu duvarların dili olsa da konuşsa derler ya… İşte öyle bir şey! #KULÜP şimdi sadece Netflix’te. pic.twitter.com/FSlKhAPWrW— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) November 5, 2021
Kulüp dizisi karakterleri ve konusunun yanı sıra dizinin müzikleri de oldukça ilgi çekti. Özellikle Salih Bademci'nin hayat verdiği Selim Songür karakterinin seslendirdiği ve sözleri Sezen Aksu'ya ait Masal şarkısı dikkat çekerken, Kenan Doğulu'nun dizi için hazırladığı bir şarkı da yer alıyor.
o kadar guzeldi ki salih bademci tum ovguleri hak ediyorsun #kulüp pic.twitter.com/uBOTytHwBH— ezgi (@shipperez) November 6, 2021
Kulüp Dizi Müzikleri
1.Bölüm’de Çalan Şarkılar
- Sezen Aksu / Sibel Algan – Masal
- Norman Span – Matilda
- Neslihan Tanaydın – Ada Sahillerinde Bekliyorum
- İzzet Bana / Karen Şarhon – Aman Aman Gülpembe
- Mine Geçili Bilmez - Yo Era Ninya
2.Bölüm’de Çalan Şarkılar
- Sezen Aksu, Sibel Algan - Masal
- Antonio Lucio Vivaldi- La Primavera Spring 3.Allegro
3.Bölüm’de Çalan Şarkılar
- Fazıl Say - Dört Mevsim
- Kenan Doğulu - Yıldızlara
- Yasemin Levy - Adio Kerida
selim songür - another love#salihbademci #kulüp pic.twitter.com/1tj4hpiZjD— mey (@meyyrx) November 6, 2021
4.Bölümde Çalan Şarkılar
- Sezen Aksu, Sibel Algan - Masal
- Paris Skies – Suzan Kardeş
- Yo Era Ninya – Mine Geçili Bilmez
- Anonymus - Alevanta Mordehay
5.Bölümde Çalan Şarkılar
- Anonymus - Seni Düşünürken
- Kenan Doğulu- Yıldızlara
- Anonymus - Hava Nagila
6.Bölümde Çalan Şarkılar
Resim – Gökhan Mert Koral
KULÜP DİZİSİNİN HAKKINDA
Kulüp dizisinin konusu özetle şöyle:
1955 İstanbul’unda geçen hikaye, dönemin devrim yaratan gece kulübünde çalışan eski mahkum Matilda ve hapisten çıktığı güne kadar kendisinin varlığından habersiz olan kızı Raşel’in yaşam macerasını anlatıyor. Matilda bir yandan kızı Raşel ile ilişkisini düzeltmeye, onu Pera’nın belalı yakışıklısı Fıstık İsmet’ten uzak tutmaya çalışacak; bir yandan da gece hayatındaki meslektaşları olan cesur patronu Orhan, kıskanç yöneticisi Çelebi ve vizyoner sanatçı Selim’in egolarını yönetmeye uğraşacaktır. Müşteriler için cennet, çalışanlar için bir cehennem olan Kulüp, Matilda’nın gelişiyle yepyeni bir ruha bürünecek; her biri kendi hikayesinin “öteki”si olan karakterlerimiz için bir yuvaya dönüşecektir. Belki de en güzel aile, ailesizlerin kurduğudur.