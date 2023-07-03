Netflix'in yeni Kore dizisi Celebrity konusu ne, oyuncuları kimler?

Kore dizisi sevenler için Netflix kütüphanesine yeni bir dizi ekledi. Celebrity dizisi 30 Haziran Cuma günü yayınlandı. Dram türündeki dizinin yönetmenliğini Kim Chul Gyu üstlenirken, senaryosunu ise Kim Yi Young üstleniyor. Celebrity konusu, oyuncularına yakından bakalım...

CELEBRİTY DİZİSİ KONUSU NE?

Şöhret, para ve güç temalı bu dizide bir gecede sosyal medya yıldızına dönüşen Seo A‑ri, fenomenlerin gösterişli dünyasında başarısının ölümcül sonuçlarıyla yüzleşecektir.

CELEBRİTY OYUNCU KADROSU

Park Gyu Young dizide ünlüler dünyasına adım attıktan sonra hayatı değişen Seo Ah Ri'yi canlandırmaktadır. Aniden parlayan bir yıldız olarak diğer influencerların aksine alışılmadık hareketleriyle bir anda hayatını değiştirir.

Lee Chung Ah dizide, zarafete, büyük bir saygınlığa ve hatta harika bir geçmişe sahip Yoon Shi Hyun karakterini canlandırmaktadır. Beş dönemlik bir milletvekilinin kızı, Haeum Kültür Vakfı'nın başkanı ve hukuk firması Taekang'ın gelinidir. Herkesin kıskandığı birisidir ama Seo Ah Ri ile tanıştıktan sonra hayatı alt üst olur.

Kang Min Hyuk dizide Kore'nin önde gelen kozmetik markalarından biri olan Han Cosmetics'in CEO'su Han Joon Kyung rolünü üstlenmektedir. İşine oldukça bağlıdır ve işi dışında hiçbir şeye ilgi göstermez. Ancak Seo Ah Ri'nin öngörülemez doğasından etkilenmeye başlar.

Lee Dong Gun dizide, Yoo Shi Hyun'un kocası ve Taekang'ın avukatı Jin Tae Jeon'u canlandırmaktadır. İdeallerine ulaşmak için her şeyi yapmaya hazır olan hırslı birisidir. Ancak Seo Ah Ri'nin öngörülemeyen hareketleri sinirlerini bozmaya başlar.

Jeon Hyo Sung dizide Seo Ah Ri'nin okul günlerinden arkadaşı ve popülaritesi artan yeni bir influencer olan Oh Min Hye karakterini canlandırmaktadır. Ünlülerin de yardımıyla hayalini kurduğu sosyal medya ünlüsü haline gelir. Ve aslında Oh Min Hye, Seo Ah Ri'yi ünlüler dünyasına yönlendiren kişidir.

Diğer Oyuncular:

Jeon Hye Sung / Oh Min Hye

Lee Jung Joon

Lee Jun Ho

AIKI

Han Jong Kyu

Song Yu Qi

Risabae

CELEBRİTY FRAGMANI