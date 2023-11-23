Netflix'te Aralık 2023'te neler var? İşte Aralık ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler

Netflix, 2023'ün Aralık ayında izleyicileri birçok yeni dizi ve filmle buluşturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay altıncı sezonunun ilk kısmı yayınlanan The Crown, ikinci kısım bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. La Casa de Papel dünyasının üyelerinden Berlin ise sekiz bölümlük yeni dizisinde karanlık bir günü aydınlatacak iki şeyin; aşk ve servet değerinde bir soygunun peşine düşüyor. İşte Aralık ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler, belgeseller...

NETFLİX ARALIK AYI DİZİ PROGRAMI

Walter Erkekleriyle Hayatım - 7 Aralık

Bir trajediyle hayatı altüst olan bir genç kız, küçük kasabada yaşayan vasisinin geniş ailesinin yanına taşınır. Orada hayatla, umutla ve dostlukla ilgili yeni dersler alacaktır.

Kuş Uçuşu: 2. Sezon - 14 Aralık

İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.

The Crown: 6. Sezon: 2. Kısım - 14 Aralık

Milletler Topluluğu'ndaki kalıcı değişiklikler, Kraliçe II. Elizabeth'i hayatı ve mirası üzerine düşünmeye iterek varisleri Charles ve William'ın yolunu açar.

Berlin - 29 Aralık

La Casa de Papel’deki olayların öncesinde geçen bu dizide altın çağındaki Berlin, en iddialı soygunlarından birini planlamak için Paris'te usta bir çeteyle bir araya gelir.

NETFLİX ARALIK AYI FİLM PROGRAMI

DÜNYAYI ARDINDA BIRAK - 8 Aralık

Lüks bir kiralık evde hafta sonu kaçamağına giden ailenin tatili, siber saldırı sonucu tüm cihazlarının bozulması ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle tekinsiz bir hâl alır.

TAVUKLAR FİRARDA: KURTARMA OPERASYONU - 15 Aralık

Bir grup korkusuz tavuk, şüpheli işlerin döndüğü yakındaki bir çiftlikte korkunç bir tehditle karşı karşıya kalan diğer tavukları kurtarmak için birlik olur.

MAESTRO- 20 Aralık

Bu büyük ve korkusuz aşk hikâyesi, Leonard Bernstein ile Felicia Montealegre Cohn Bernstein'ın ömür boyu süren ilişkisini anlatıyor. Hayata ve sanata yazılmış bir aşk mektubu niteliğindeki Maestro, aileyi ve sevgiyi merkezine alan, duygu yüklü ve görkemli bir film.

ARALIK AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

ARCHER: 13. SEZON - 1 Aralık

Ajansın yönetimini ele geçiren yeni patron, Archer ve ekibini, ölümcül yarışmalara girmeye ve suç işlemeye zorlar.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

PERİCİK GÜNLÜKLERİ: 2. SEZON - 4 Aralık

Athena, Phoebe ve Eden, çocukların gündelik sorunlarını ışıltılı, cesur ve harika yöntemlerle çözmelerine yardımcı olmak için geri dönüyor.

BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ

HİLDA: 3. SEZON - 7 Aralık

Büyük teyzesini görmeye giden Hilda, perilere ilgi duymaya başlar. Ancak bu genç kâşifin perilerle arasında, sandığından daha güçlü bir bağ olabilir.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

KIRMIZI ROKET - 10 Aralık

Başarılı günleri geride kalmış bir yetişkin film aktörü, Hollywood'a dönüş planları yaparken Teksas'ta doğup büyüdüğü kentte yaşayanların gözüne yeniden girmeye çalışır.

BİR NETFLIX BELGESELİ

KEVIN HART & CHRIS ROCK: HEADLINERS ONLY - 12 Aralık

Kevin Hart ve Chris Rock, eski günlerden mesleklerinin zirvesine uzanan bu kamera arkası belgeselinde kariyerlerine ve dostluklarına benzersiz bir bakış sunuyor.

NETFLIX KOMEDİ ÖZEL

TREVOR NOAH: WHERE WAS I - 19 Aralık

Trevor Noah'dan yeni bir stand-up komedisi.

LOVE IS BLIND BREZİLYA: KARAR ANINDAN SONRA - 20 Aralık

Love is Blind Brezilya’nın geçmiş sezonlarından simaları yeniden buluşturan bu özel bölümde gerginlikler ve çözümlenmeler yaşanırken eski aşklar tekrar alevleniyor.

NETFLIX LİSANSLI İÇERİK

KAYIP ŞEHİR - 30 Aralık

Bir aşk romanı yazarı, kayıp hazineyi arayan eksantrik milyarder tarafından kaçırılınca kapak modeliyle birlikte bir orman macerasına atılır.