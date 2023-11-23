Netflix'te Aralık 2023'te neler var? İşte Aralık ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler
Netflix'te Aralık 2023 programı belli oldu. Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'a yer veren Kuş Uçuşu, bu ay merakla beklenen yeni sezonuyla geri dönüyor. İşte Aralık ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler...
Netflix, 2023'ün Aralık ayında izleyicileri birçok yeni dizi ve filmle buluşturmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay altıncı sezonunun ilk kısmı yayınlanan The Crown, ikinci kısım bölümleriyle tüm hızıyla devam ediyor. La Casa de Papel dünyasının üyelerinden Berlin ise sekiz bölümlük yeni dizisinde karanlık bir günü aydınlatacak iki şeyin; aşk ve servet değerinde bir soygunun peşine düşüyor. İşte Aralık ayında Netflix'te yayınlanacak diziler, filmler, belgeseller...
NETFLİX ARALIK AYI DİZİ PROGRAMI
Walter Erkekleriyle Hayatım - 7 Aralık
Bir trajediyle hayatı altüst olan bir genç kız, küçük kasabada yaşayan vasisinin geniş ailesinin yanına taşınır. Orada hayatla, umutla ve dostlukla ilgili yeni dersler alacaktır.
Kuş Uçuşu: 2. Sezon - 14 Aralık
İlk sezonunu Aslı’nın Lale’yi yerinden ederek zafere ulaşmasıyla sonlandıran dizi, yeni sezonunda Aslı ve Lale’nin kıran kırana çekişmelere sahne olan medya sektöründe ayakta kalma savaşına odaklanıyor. Aslan sürüsünün bir parçası olmaya çalışan Aslı için işler daha da zor bir hal alırken Lale, tutkularını kaybetmenin acısıyla kabuğuna çekilip kendini evine hapsediyor. İlk sezonda yaşananların ardından ikilinin mücadelesi ve kuşaklar arasındaki savaş tüm hızıyla devam ediyor.
The Crown: 6. Sezon: 2. Kısım - 14 Aralık
Milletler Topluluğu'ndaki kalıcı değişiklikler, Kraliçe II. Elizabeth'i hayatı ve mirası üzerine düşünmeye iterek varisleri Charles ve William'ın yolunu açar.
Berlin - 29 Aralık
La Casa de Papel’deki olayların öncesinde geçen bu dizide altın çağındaki Berlin, en iddialı soygunlarından birini planlamak için Paris'te usta bir çeteyle bir araya gelir.
NETFLİX ARALIK AYI FİLM PROGRAMI
DÜNYAYI ARDINDA BIRAK - 8 Aralık
Lüks bir kiralık evde hafta sonu kaçamağına giden ailenin tatili, siber saldırı sonucu tüm cihazlarının bozulması ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle tekinsiz bir hâl alır.
TAVUKLAR FİRARDA: KURTARMA OPERASYONU - 15 Aralık
Bir grup korkusuz tavuk, şüpheli işlerin döndüğü yakındaki bir çiftlikte korkunç bir tehditle karşı karşıya kalan diğer tavukları kurtarmak için birlik olur.
MAESTRO- 20 Aralık
Bu büyük ve korkusuz aşk hikâyesi, Leonard Bernstein ile Felicia Montealegre Cohn Bernstein'ın ömür boyu süren ilişkisini anlatıyor. Hayata ve sanata yazılmış bir aşk mektubu niteliğindeki Maestro, aileyi ve sevgiyi merkezine alan, duygu yüklü ve görkemli bir film.
ARALIK AYI NETFLIX YAPIMI İÇERİKLER
NETFLIX LİSANSLI İÇERİK
ARCHER: 13. SEZON - 1 Aralık
Ajansın yönetimini ele geçiren yeni patron, Archer ve ekibini, ölümcül yarışmalara girmeye ve suç işlemeye zorlar.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
PERİCİK GÜNLÜKLERİ: 2. SEZON - 4 Aralık
Athena, Phoebe ve Eden, çocukların gündelik sorunlarını ışıltılı, cesur ve harika yöntemlerle çözmelerine yardımcı olmak için geri dönüyor.
BİR NETFLIX ÇOCUK & AİLE DİZİSİ
HİLDA: 3. SEZON - 7 Aralık
Büyük teyzesini görmeye giden Hilda, perilere ilgi duymaya başlar. Ancak bu genç kâşifin perilerle arasında, sandığından daha güçlü bir bağ olabilir.
NETFLIX LİSANSLI İÇERİK
KIRMIZI ROKET - 10 Aralık
Başarılı günleri geride kalmış bir yetişkin film aktörü, Hollywood'a dönüş planları yaparken Teksas'ta doğup büyüdüğü kentte yaşayanların gözüne yeniden girmeye çalışır.
BİR NETFLIX BELGESELİ
KEVIN HART & CHRIS ROCK: HEADLINERS ONLY - 12 Aralık
Kevin Hart ve Chris Rock, eski günlerden mesleklerinin zirvesine uzanan bu kamera arkası belgeselinde kariyerlerine ve dostluklarına benzersiz bir bakış sunuyor.
NETFLIX KOMEDİ ÖZEL
TREVOR NOAH: WHERE WAS I - 19 Aralık
Trevor Noah'dan yeni bir stand-up komedisi.
LOVE IS BLIND BREZİLYA: KARAR ANINDAN SONRA - 20 Aralık
Love is Blind Brezilya’nın geçmiş sezonlarından simaları yeniden buluşturan bu özel bölümde gerginlikler ve çözümlenmeler yaşanırken eski aşklar tekrar alevleniyor.
NETFLIX LİSANSLI İÇERİK
KAYIP ŞEHİR - 30 Aralık
Bir aşk romanı yazarı, kayıp hazineyi arayan eksantrik milyarder tarafından kaçırılınca kapak modeliyle birlikte bir orman macerasına atılır.