Not Defteri neden yayından kalktı?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Dizinin senaristi tartışmalara son noktayı koydu.

Geçmişteki öğretmenlerinin umutsuz vaka olarak gördüğü öğrencilerin dersine yeni bir edebiyat öğretmeni gelir ve olaylar gelişir. Başrollerinde Fatih Al, Ebru Özkan, Tarık Ündüz, Feyzan Soykan ve Beste Kökdemir’in yer aldığı Fox'un gençlik dizisi Not Defteri, 13 bölüm ekranlara geldikten sonra yayından kaldırılmıştı.



Final yaptığını duyuran dizi hayranlarını üzmüştü. Sosyal medyada dizinin hayranları bu erken bitişin serzenişini sürdürürken, dizinin senaristi tartışmalara son noktayı koyan açıklamayı yaptı ve dizinin RTÜK ve cezaları yüzünden ekrandan kaldırıldığını dile getirdi.