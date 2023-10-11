Nowhere filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Gerilim ve dram türündeki Nowhere filmi 29 Eylül 2023’de Netflix’te yayınlandı. Andre Pinto‘nun yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosunu Indiana Lista, Ernest Riera ve Seanne Winslow kaleme aldı. Netflix İspanya orijinal yapımı Nowhere filmi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Nowhere filmi konusu

Harap hâldeki totaliter bir ülkeden kaçarken denizin ortasında sürüklenen bir konteynere hapsolan hamile ve yalnız bir kadın hayatta kalma mücadelesi verir.

Mia adında genç hamile bir kadın, savaş halindeki bir ülkeden bir kargo gemisindeki deniz konteynerine saklanarak kaçar. Şiddetli bir fırtınanın ardından Mia, hayatta kalmak için savaşmak zorunda olduğu denizde kaybolurken bir çocuk doğurur.

NowHere filmi künyesi

Rotten Tomatoes'ta filmin eleştirmen puanı yüzde 58, izleyici puanı ise yüzde 64. Alberto Pinto'nun yönettiği filmin senaryosunu Ernest Riera , Miguel Ruz , Indiana Lista , Seanne Winslow ve Teresa de Rosendo'nun da bulunduğu beş yazardan oluşan bir ekip yazdı.

Tür: Dram, Gizem ve gerilim

Orijinal Dil: İspanyolca (İspanya)

Yönetmen: Albert Pinto

Yazar: Ernest Riera , Seanne Winslow , Teresa De Rosendo , Indiana Lista

Yayın Tarihi (Yayın): 29 Eylül 2023

Çalışma süresi: 1saat 49 dakika

Dağıtıcı: Netflix

Nowhere filmi oyuncu kadrosu

Anna Castillo – Mia

Tamar Novas – Nico

Tony Corvillo

Mariam Torres

Irina Bravo

Victoria Teijeiro

Lucía Soria

Mary Ruiz

Nowhere filmi fragmanı