Nuri Bilge'nin rekoru Recep İvedik'in 33'te biri

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Nuri Bilge Ceylan'a Altın Palmiye ödülünü getiren 'Kış Uykusu' filmi her ne kadar izleyici kitlesini arttırsa da 'Recep İvedik 4' filminin 33'te biri kadar izleyici topladı

Nuri Bilge Ceylan’ın, Cannes’da Altın Palmiye ödülü kazanan “ Kış Uykusu” filmi yönetmenin kendi gişe rekorunu kırma yolunda ilerliyor.



Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren film, 43 bin 495 kişi tarafından izlendi. Filmin ilk hafta sonu hasılatı ise 536 bin TL oldu. Böylece, “Kış Uykusu” Nuri Bilge Ceylan filmleri arasındaki en yüksek ilk üç gün rakamına ulaşmış oldu. Fakat 39 kentte 123 sinema salonunda gösterime giren film, yine de genel sinema izleyicisi tarafından fazla rağbet görmedi. 3 saat 20 dakikalık film, Nuri Bilge Ceylan’ın şimdiye dek çektiği ‘diyalogları en bol filmi’ olarak da niteleniyor.



“Recep İvedik 4” adlı film, ilk üç gününde 1 milyon 641 bin seyirciye ulaşmıştı. Kaba bir hesapla Recep İvedik 4’ün izleyici sayısı “Kış Uykusu”nun 33 katı.