Ödül Melisa'nın hakkıydı!

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Cannes'da Altın Palmiye kazanan 'Kış Uykusu' filminin başrol oyuncusu Melisa Sözen, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kıl payı kaçırdı...

Fransız gazetesi 20 Minutes, Cannes'da Altın Palmiye kazanan Nuri Bilge Ceylan'ın filmi 'Kış Uykusu'nun başrol oyuncusu Melisa Sözen'in kural kurbanı olduğunu yazdı.



Fransız basınında hala gündemde olan 28 yaşındaki Melisa Sözen'in ödülü kazanamamasının sebebi olarak; ödüllerin filmler arasında paylaştırılmaya çalışılmasından kaynaklandığı, bu nedenle aynı filme iki büyük ödül verilmek istenmediği yazıldı. Gazete, komitenin 'yazılı olmayan kurallar' gereği ödülü Sözen yerine Julianne Moore'a verdiğini yazdı.