Altın Küre ödülleri, 4 Mart’ta verilecek. Oscar ödüllerinin habercisi olmayı bu yıl da sürdürebilecek mi?

Yazı: Gülru İncu



Pan’ın Labirenti ile övgülere boğulan ve prestijli BAFTA ödüllerinde de aynı filmle dikkat çeken Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro, The Shape of Water (Aşkın Gücü) filmiyle Altın Küre’nin en güçlü adayı oldu. Filmin ağır topu ise 2012’de Help’deki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ını alan Octavia Spencer. Spencer, bu yıl Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ne de aday. 80’li yılların dahi sinemacısı, bugünün 71’lik çınarı Steven Spielberg, yerinde oturmak şöyle dursun, 2020’de Indiana Jones’un yeni serisini çekmeye hazırlanıyor. Yeni filmi The Post, bu ay gösterime giriyor, tabii Spielberg gibi filmin oyuncuları Tom Hanks ve Meryl Streep’in aday gösterilmesinden daha doğal bir şey de olmazdı. İngiltere’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki duruşunu anlatan Dunkirk, Christopher Nolan’ın yeni filmi olarak hayli sükse yaptı, tabii Nolan da adaylar arasında. Sinema tarihine Yaratık, Blade Runner, Thelma ve Louise ve Gladyatör gibi harikalar kazandıran İngiliz yönetmen Ridley Scott, yeni filmi All the Money in the World ile aday gösterildi. En İyi Erkek Oyuncu adaylarının açık ara favorileri Daniel Day-Lewis, Gary Oldman, Fargo ile David Thewlis. Yılların eskitemediği oyuncular Willem Dafoe ve Christopher Plummer da Yardımcı Erkek Oyuncu adaylarının gözdeleri.





All the money in the world



Bu kadınlar bir harika

Yönetmen Joel Coen’in kendisi kadar yetenekli karısı Francis McDormand’ı Oscar aldığı Fargo’da izlemediyseniz çok şey kaçırdığınızı baştan söyleyelim. Sadece yüz ifadesiyle bile çok şey anlatmayı başaran ender oyunculardan olan Dormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ile Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu listesinin güçlü adayı ama Meryl Streep, Jessica Chastain, Sally Hawkins ve Michelle Williams’ı sollaması gerek tabii. Genç bir oyuncu olmasına rağmen Michelle Williams da hiç hafife alınmayacak bir yetenek. Komedi veya Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu adaylarının ağır topları şüphesiz Judi Dench (Victoria&Abdul) ile Helen Mirren (The Leisure Seeker). Geçen yılın gözdesi Emma Stone da Battle of the Sexes ile yarışıyor. Bu yıl aynı diziden aday gösterilen kadınlar gündemi hayli meşgul etti. Feud: Bette and Joan’da rol alan Jessica Lange ve Susan Sarandon, Televizyon İçin Yapılmış Dizi ya da Filmde En İyi Performans Gösteren Kadın Oyuncu dalının en güçlü iki adayı. Oscarlı oyuncu Reese Witherspoon ile Nicole Kidman ise yine aynı kategoride Big Little Lies adına sahneye çıkıyor.





Woody Harrelson, Francis Mcdormand



Hala izlemediniz mi?

İnternet Film Veri Tabanı IMDb 2017 yılının en iyi dizilerini açıkladı. İlk sırada tabii ki Games of Thrones var; şaşırdık mı, hayır! Breaking Bad (9.4), The Wire (9.3) ve Sherlock (9.1) ise önceki yıllarda çekilmesine rağmen ilk sıralardaki yerini terk edecek gibi görünmüyor.



1. Game of Thrones (9.5)

2. Fargo (9.0)

3. Stranger Things (9.0)

4. The Punisher (8.9)

5. Narcos (8.9)

6. Mindhunter (8.7)

7. Vikings (8.6)

8. Taboo (8.6)

9. The Handmaid’s Tale (8.6)

10. Ozark (8.4)





Schindler's List



“Aksiyon daha eğlenceli”

Liam Neeson, bu ay macera-gerilim filmi Yolcu (The Commuter) ile sinemalara konuk oluyor. 66 yaşındaki İrlandalı oyuncu bugüne kadar rol aldığı filmler arasında Schindler’in Listesi (Schindler’s List) filminin çok ayrı bir yeri olduğunu, Oskar Schindler gibi bir karakteri canlandırmaktan gurur duyduğunu söylüyor ama ardından ekliyor. “O rol gibi insanları yaptığıyla etkileyen bir karakteri canlandırmayı artık düşünmüyorum. Şu anda ise aksiyon filmlerinde oynamayı seviyorum, daha eğlenceli. Hollywood’un bana hala aksiyon sahneleri güçlü senaryolarda rol vermesi ise gerçekten ilginç.”





ONLARIN FAVORİLERİ

İskoç aktör Gerard Butler, 19 Ocak’ta gösterime girecek olan macera-gerilim filmi Den of Thieves ile yeniden adından söz ettirecek. Shea Labeouf yeni filmi The Peanut Butter Falcon’da Dakato Johnson’la rol alıyor. Vampir Günlükleri (The Vampire Diares) dizisinin yakışıklısı Ian Somerhalder’ı ise Time Framed adlı politik gerilimde gizli ajan Truman Black rolünde izleyeceğiz. Favori filmlerini, oyuncularını ve yönetmenlerini merak ettik.