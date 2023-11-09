Pain Hustlers (Acı Reçete) filminin konusu ne, oyuncuları kimler?

Dünya prömiyerini 2023 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan "Pain Hustlers" filmi, 27 Ekim 2023'te Netflix'te yayınlandı.Filmin yönetmenliğini Harry Potter serisinin önemli bölümlerini yöneten David Yates üstlenirken, senaryosu Wells Tower'a ait.

Pain Hustlers (Acı Reçete) filminin konusu ne?

Emily Blunt filmde kızı için daha iyi bir hayat hayal eden bekâr bir anne ve lise terk Liza'yı canlandırıyor. Film, bağımlılık yaratan ağrı kesicileriyle opioid salgının körüklemeye yardımcı olan iflas etmiş ilaç şirketi Insus Therapeutics'i konu alıyor. Netflix Acı Reçete filmini şöyle tanıtıyor: Parasız kalan hırslı bir bekâr anne bir ilaç şirketinde kazançlı bir iş bulur. Ancak yeni ve güçlü bir ağrı kesiciyle başarıyı yakalamak için ne kadar ileri gidebilir?

Acı Reçete filminin konusu şöyle:

Liza Drake (Emily Blunt), işini yeni kaybetmiş bekar bir annedir. İlaç satış temsilcisi Pete Brenner (Chris Evans) ile tanışması onu tehlikeli plana bulaştırırken ekonomik açıdan yukarıya götürür. Ancak etik açıdan doğru olmayan bir yola girmiştir. Gittikçe daha da çılgına dönen patronuyla (Andy Garcia) uğraşmak, kızının (Chloe Coleman) kötüleşen tıbbi durumu ve şirketin neden olduğu yıkıma dair artan farkındalık, Liza'yı seçimlerini gözden geçirmeye zorlar. Acı Reçet bazı insanların çaresizlikten, diğerlerinin ise açgözlülükten yaptıklarına bir bakış.

"Pain Hustlers" filminin oyuncuları kimler?

"Pain Hustlers" filminin başrolünde; Liza Drake karakteri ile Emily Blunt yer alırken, Pete Brenner rolünde karşımıza Chris Evans çıkıyor. Liza'nın annesi rolünde Catherine O'Hara'yı, Liza'nın kızı Phoebe rolünde ise Chloe Coleman'ı izliyoruz.

"Pain Hustlers" filminin oyuncu kadrosunda Emily Blunt, Chris Evans, Catherine O'Hara ve Chloe Coleman'a, Andy Garcia, Jay Duplass, Amit Shah, Hillary Harley ve Brian d'Arcy James gibi isimler eşlik ediyor.

Pain Hustlers (Acı Reçete) fragman