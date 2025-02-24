Piyasa dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Başrollerini Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe gibi oyuncuların paylaştığı 'Piyasa' dizisi yayınlandığı andan itibaren dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Dizi hakkında en çok merak edilenlerden biri de 'Piyasa' dizisinin konusu... O halde gelin dizi hakkında detaylara birlikte göz atalım...

PİYASA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Münevver, giyeceği gelinlik kadar ağır bir yükle, ailesini kurtarabilmek için kaderini bir yabancının ellerine bırakmıştır. Onun bir kasabada başlayan yolculuğu, geçmişin karanlık sırlarını ve geleceğin acımasız hesaplaşmalarını İstanbul’un parıltılı dünyasına taşır. Bu dünyada ise, Türkiye’nin en büyük yıldızı Kenan Akın ışıltılı sahnelerin ardında, kendi yalnızlığıyla ve kaçamadığı bağımlılıklarıyla baş roldedir. Ama ne parıltılı sahneler ne de karanlık sırlar, Kenan’ın arkasındaki manipülatif gücü saklayabilmektedir. Bu güç, Kenan’ın annesi Keriman Akın’dır. Ahsen Çevik’in kalemi, hikayenin gerçeğini ararken her satırda başka bir sırla yüzleşir; ve Şefik Arzen geçmişin kefaretini ödemekle bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adam olarak bu sırların tam ortasındadır. Özge ve Gani Ceylan ise zorlu bir aşk hikayesinin ortasında, aile bağları ve bireysel hırslar arasında savrulurken Münevver’le beraber kendilerini bu sırların merkezinde bulurlar.

PİYASA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri Bursa Cumalıkızık ve Gölyazı’da devam eden, hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek dizi, Cumartesi akşamları Kanal D’de seyirciyle buluşacak.