Ricky Gervais: Kedili animasyon dizisiyle geri dönüyor

Gervais, yıllardır kedi temalı bir dizi yapmak istediğini açıklamıştı. Hayallerine kavuşan komedyen, bu heyecan verici projede kendisi gibi yetenekli oyuncularla birlikte çalışıyor.

Kadroda Kimler Var?

Dizide Gervais'e eşlik eden isimlerden biri de tanıdık bir yüz. EastEnders'ın sevilen oyuncusu Natalie Cassidy. Cassidy, Gervais'in hayranlığını daha önce dile getirmişti ve bu projede yer almak onun için büyük bir fırsat.

Gizem Perdesi Aralanacak mı?

Dizinin konusu ve diğer detaylar henüz gizemini koruyor. Gervais, projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve tüm detayları yakında açıklayacağını belirtti.

Instagram'dan İlk Bakış

Gervais, oyuncu kadrosunun kayıt stüdyosundaki fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Fotoğrafta Natalie Cassidy ile birlikte After Life oyuncuları Kerry Godliman, Diane Morgan, Tom Basden ve Tony Way yer alıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Ricky Gervais (@rickygervais)'in paylaştığı bir gönderi

Kedi Severlere Müjde!

Hayvansever Gervais'in bu yeni projesi, kedi dostlarını ve komediyi sevenleri kesinlikle heyecanlandıracak. Bekleyiş bitmek üzere!