Rollerine danışman doktorlarla hazırlanıyorlar

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Kanal D’nin başrollerini Engin Öztürk, Nur Fettahoğlu, Burak Yamantürk, İpek Karapınar, İlker İnanoğlu, Sinem Öztürk, Yıldıray Şahinler, Ceyda Tepeliler, Fulya Ulvan ve Ediz Hun’un paylaştıkları “Hayat Yolunda” dizisi oyuncuları rollerine danışman doktorlardan eğitim alarak hazırlanıyor.

Prof. Doktor Veysel Bey’in (Ediz Hun) sahip olduğu hastaneyi, girdiği dar boğazdan kurtarmak için Türkiye’nin farklı yerlerinden bir araya gelen beş doktorun ve beraberinde beş farklı hayatın anlatıldığı “Hayat Yolunda” dizisi oyuncuları, rollerinin hakkını verebilmek için uzman ellerde eğitim görüyor.



Oyuncular, hem çekimler başlamadan önce hem de çekimler sırasında, danışman doktorlar eşliğinde eğitim aldılar. 1 ay boyunca hem doktorlarla hem de hastanelerin acil servislerinde vakit geçirip, gözlem yapan oyuncular danışmanlık almaya devam ediyorlar.



Güçlü oyuncu kadrosu ve birbirinden farklı heyecan dolu hikayeleriyle “Hayat Yolunda” yarın akşam (15 Ekim Çarşamba) saat 22:15’te Kanal D’de ekrana gelecek. (DHA)