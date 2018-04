Ron Howard'dan Beatles belgeseli

Akıl Oyunları', 'Apollo 13' ve 'Da Vinci Şifresi' gibi filmlerin Oscar'lı yönetmeni Ron Howard, efsane müzik grubu 'The Beatles' hakkında çekilen en kapsamlı belgesel için çalışmalara başladı.

‘Akıl Oyunları filmiyle Oscar kazanan usta yönetmen Ron Howard, ‘The Beatles’ın 1960-66 arasında turnede geçirdiği yılları anlatacak bir belgesel çekmeye hazırlanıyor. Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono ve Olivia Harrison’ın desteklediği belgesel, dünyanın en büyük gruplarından biri olan The Beatles hakkında çekilmiş en kapsamlı belgesel olacak.

Apple’ın yapımcılığını üstlendiği belgesel hakkında Ron Howard, “Apple’la birlikte, 1964’te dünyanın her tarafında fırtına gibi esmiş olan bu dört adamın hikayesini anlatacağım için çok heyecanlıyım. The Beatles’ın popüler kültür üzerindeki etkisini abartmak mümkün bile değil” dedi.



Ron Howard, Jay Z’nin 2013’teki turnesini Made In America adıyla belgeselleştirmişti. Belgeselin gelecek seneden önce vizyona girmesi beklenmiyor.