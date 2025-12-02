Rüya Gibi konusu ne, oyuncuları kimler? Rüya Gibi dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Dizi, İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yapan Aydan’ın (Seda Bakan) hayatının, kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulmasıyla nasıl değiştiğini anlatıyor. Aydan’ın, gizemli patronu Emir (Uğur Güneş) ile çıktığı bu yolculuk, hem romantizmi hem de tehlikeyi beraberinde getiriyor. Paylaşılan karelerdeki Seda Bakan ve Uğur Güneş uyumu ise şimdiden büyük ilgi görmüş durumda.