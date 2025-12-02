Rüya Gibi konusu ne, oyuncuları kimler? Rüya Gibi dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Merakla beklenen yeni dizi “Rüya Gibi”, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle bu akşam saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki Rüya Gibi konusu ne, oyuncuları kimler? Rüya Gibi dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
TMC Film imzalı, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği “Rüya Gibi” dizisi bu akşam Show ekranlarında izleyicileri zenginlik ve gizem dolu tehlikeli bir yolculuğa çıkaracak.
Dizinin başrollerini Seda Bakan ve Uğur Güneş paylaşırken, kadroda Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi deneyimli isimler yer alıyor.
Dizi, İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yapan Aydan’ın (Seda Bakan) hayatının, kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulmasıyla nasıl değiştiğini anlatıyor. Aydan’ın, gizemli patronu Emir (Uğur Güneş) ile çıktığı bu yolculuk, hem romantizmi hem de tehlikeyi beraberinde getiriyor. Paylaşılan karelerdeki Seda Bakan ve Uğur Güneş uyumu ise şimdiden büyük ilgi görmüş durumda.
Senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice, İdil Ezgi Esen’in yazdığı, yönetmenliğini Selim Demirdelen’in üstlendiği “Rüya Gibi”, bu akşam (2 Aralık Salı) ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak.