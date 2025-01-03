Sahipsizler dizisi bu hafta neden yok? Yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Cem Karcı’nın oturduğu OGM Pictures imzalı dizi, Star TV ekranlarında son olarak 7. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 1 Ocak 2025 Star TV yayın akışında yer almadı.

SAHİPSİZLER NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şiddet sahneleri nedeniyle RTÜK’ten 2 kez program durdurma cezası alan Sahipsizler dizisi bu hafta yayınlanmadı.

Ceza, Çarşamba günü uygulanmaya başlandı ve dizinin yayın saatinde RTÜK’ün uygun gördüğü belgeseller ekrana geldi. 8 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak belgeselle ceza tamamlanmış olacak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Yeni bölümü 15 Ocak’ta yayınlanacak. Sahipsizler dizisi kadrosuna Burak Berkay Akgül dahil oldu. Akgül, dizide Hazal Subaşı’nın canlandırmış olduğu Azize karakterinin partneri olarak Devran karakterini canlandıracak.